Новогодние гирлянды и необычные игрушки: дизайнерские идеи, как с умом использовать старые пластиковые бутылки

Количество пластиковых бутылок, используемых в современной жизни, увеличивается день ото дня. Обычно они выбрасываются в мусор. Но мало кто знает, что из них можно сделать красивые вещи. Несколько идей о том, как использовать пустые пластиковые бутылки будет представлено ниже.

Хранение мелочей

Отрежьте дно бутылки и используйте его для хранения мелочей, таких как резинки, булавки, пуговицы и так далее.

Фиксатор для пакета

Из верхней части пластиковой бутылки можно сделать фиксатор для пакета с едой. Наденьте ее сверху полиэтиленового пакета, затем проденьте края через отрезанное горлышко и закрутите крышку. Теперь никогда не придется беспокоиться о том, что пакет недостаточно запечатан для хранения продуктов.

Подставка для хранения канцелярских товаров

Отрежьте нижнюю часть пластиковой трубки, но проследите за тем, чтобы она была достаточно высокой для хранения ручек, линеек, ножниц и так далее. При желании можно добавить больше цветной ленты, чтобы сделать ее более красивой. Также допустимо раскрашивать пластиковые бутылки в разные цвета.

Держатели на палке

Из пластиковых банок получаются отличные держатели для ручек. Чтобы не загромождать стол, их можно повесить на деревянную палку.

Коробка для наушников

Отрежьте дно у двух пластиковых бутылок одинакового размера и стиля, клеем прикрепите застежку-молнию с обеих сторон и получится коробка для наушников.

Подставка для ручек

Таким же способом можно сделать подставку для ручек, но только из пластиковой бутылки.

Абажуры

У больших пластиковых бутылок (канистры из-под масла, 5-литровые бутылки из-под воды и т. п.) можно отрезать верхнюю часть, покрасить их, а затем превратить в уникальные абажуры для дома.

Гирлянда

Если в доме есть сад, найдите разноцветные пластиковые бутылки, затем отрежьте у них дно так, чтобы туда поместились лампочка, и соедините их электрическим проводом. Обратите внимание, что с бутылок нужно снять крышки, чтобы лампочки внутри не перегревались. Повесьте их увидите, что сад стал прекраснее, чем когда-либо.

Игрушечная змея

Крышки от бутылок можно пробить, а затем связать их вместе, превратив в игрушечную змею для ребенка.