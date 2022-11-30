Мнение: Захарова и НАТО

Официального представителя МИД России Марию Захарову тоже забеспокоило НАТО .

Девушка вспомнила брифинг, прошедший 25 мая 1999 года. И привела стенограмму. Мол, «Столтенбергу, Боррелю и белодомовским для памяти».

Из брифинга пресс–секретаря НАТО Джейми Шиа. Брюссель:

Вопрос: Если вы говорите, что у [югославской] армии есть много генераторов, то почему вы лишаете страну 70% не только электричества, но и водоснабжения, ведь, по вашим словам, [НАТО] наносит удары только по военным объектам.

Ответ: К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его [Милошевича] проблемы. Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна.



Отсюда

Напрасно Захарова вспомнила натовские бомбежки Югославии. Хорошо помню, что Россия уже тогда осудила НАТО.

Премьер-министр России Евгений Примаков в день начла военной операции НАТО против Югославии, 24 марта 1999 года летел в США с официальным визитом. А когда Примакову доложили о первых ракетных ударах, он тут принял решение отменить свой официальный визит в США и развернуть самолет. И произошло это в небе в районе острова Ньюфаундленд.

В общем, Москва всегда выступала категорически против военной операции НАТО в Югославии.

И президент России Владимир Путин всегда выступал против ракетных ударов НАТО по Югославии.

А сейчас, выходит, НАТО стало для России примером? Мол, Россия берет пример с НАТО? Поэтому-то Мария Захарова и напомнила «Столтенбергу, Боррелю и белодомовским» брифинг пресс–секретаря НАТО Джейми Шиа?

Фотография Марии Захаровой отсюда

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