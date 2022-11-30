Мнение: Как США обманули Евросоюз, вепонизация и 70 тысяч рублей за просмотр российского ТВ
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1. Американцы устроили всё крайне искусно: от конфликта с Россией, от антироссийских санкций страдает прежде всего Европа, а не США. Алексей Николов, гендиректор телеканала RT, пишет (ссылка):
Удивление знакомых по бизнесу, у которых есть партнеры за границей, от внезапного открытия, что платежи в Европу-то заблокированы, поскольку страшные же санкции, известное дело; а вот до американских компаний, оказывается, деньги вполне себе доходят — давно стало общим местом. Собственно, удивляться люди уже перестали: просто отмечают для себя всякий раз, как же грамотно Америка поимела Евросоюз, заставив ввести санкции против России.
Причем проявляется это в самых разных областях — не только таких глобальных, как торговля энергоресурсами или финансовые трансакции.
Мы вот ищем сейчас обои для ремонта, и решили на старости лет не экономить — купить красивые. Приехали в выходные в специализированный магазин. Может, кто помнит, откуда несколько лет назад в основном привозили дорогие обои? Германия. Швеция. Бельгия. И так далее.
Приезжаем в магазин, ожидая увидеть картину запустения; уж во всяком случае, готовые к тому, что выбор будет из продукции Турции и Китая. Заходим — и обалдеваем: полки до потолка забиты альбомами с образцами, на любой вкус. Заказывайте, дорогие посетители, что угодно. Оплата вон там, в уголке.
Угадали, обои из какой страны неограниченно поставляются на российский рынок? Правильно: из США. Ну, и также есть английские — Брексит-то, оказывается, имеет свои плюсы.
А вы всё смеётесь — дедушка Байден, маразм… Да не так всё маразматично, как некоторым кажется. Напротив: сумели так выстроить комбинацию, что под мудрым руководством квалифицированного гинеколога Европа платит за политику, от которой выигрывает исключительно Америка. Надо быть объективным: респект.
2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):
Я, ув. друзья, позволил себе составить краткий список того, что, по версии передового мира, Россия “вепонизировала”, то есть “превратила-в-оружие”, в последние годы, итак:
1) Беженцев
2) Яд
3) Газ и нефть
4) Фейк-ньюс
5) Свободу слова
6) Зиму
8) Географию
9) Язык
10) Религию
11) Историю
12) Чеченцев
13) Бурят
14) Спорт
15) Культуру
16) Зерно
17) Удобрения
18) Отопление
В ближайшем будущем ожидается также вепонизация и превращение-в-оружие балета, котят, водки, гармони и лосося…
3. Вакансия в Латвии – «специалист по просмотру российского телевидения». Зарплата в переводе на наши деньги – около 70’000 рублей (ссылка).
Получается, в Латвии кому-то таки нужно просматривать российское ТВ, несмотря на все блокировки каналов и запреты. Да ещё и платят за это немалые для этой небогатой страны суммы.
Источник: Место для дискуссий
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