Мнение: Как США обманули Евросоюз, вепонизация и 70 тысяч рублей за просмотр российского ТВ

1. Американцы устроили всё крайне искусно: от конфликта с Россией, от антироссийских санкций страдает прежде всего Европа, а не США. Алексей Николов, гендиректор телеканала RT, пишет (ссылка):



Удивление знакомых по бизнесу, у которых есть партнеры за границей, от внезапного открытия, что платежи в Европу-то заблокированы, поскольку страшные же санкции, известное дело; а вот до американских компаний, оказывается, деньги вполне себе доходят — давно стало общим местом. Собственно, удивляться люди уже перестали: просто отмечают для себя всякий раз, как же грамотно Америка поимела Евросоюз, заставив ввести санкции против России.

Причем проявляется это в самых разных областях — не только таких глобальных, как торговля энергоресурсами или финансовые трансакции.

Мы вот ищем сейчас обои для ремонта, и решили на старости лет не экономить — купить красивые. Приехали в выходные в специализированный магазин. Может, кто помнит, откуда несколько лет назад в основном привозили дорогие обои? Германия. Швеция. Бельгия. И так далее.

Приезжаем в магазин, ожидая увидеть картину запустения; уж во всяком случае, готовые к тому, что выбор будет из продукции Турции и Китая. Заходим — и обалдеваем: полки до потолка забиты альбомами с образцами, на любой вкус. Заказывайте, дорогие посетители, что угодно. Оплата вон там, в уголке.

Угадали, обои из какой страны неограниченно поставляются на российский рынок? Правильно: из США. Ну, и также есть английские — Брексит-то, оказывается, имеет свои плюсы.

А вы всё смеётесь — дедушка Байден, маразм… Да не так всё маразматично, как некоторым кажется. Напротив: сумели так выстроить комбинацию, что под мудрым руководством квалифицированного гинеколога Европа платит за политику, от которой выигрывает исключительно Америка. Надо быть объективным: респект.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Я, ув. друзья, позволил себе составить краткий список того, что, по версии передового мира, Россия “вепонизировала”, то есть “превратила-в-оружие”, в последние годы, итак:

1) Беженцев

2) Яд

3) Газ и нефть

4) Фейк-ньюс

5) Свободу слова

6) Зиму

8) Географию

9) Язык

10) Религию

11) Историю

12) Чеченцев

13) Бурят

14) Спорт

15) Культуру

16) Зерно

17) Удобрения

18) Отопление

В ближайшем будущем ожидается также вепонизация и превращение-в-оружие балета, котят, водки, гармони и лосося…

3. Вакансия в Латвии – «специалист по просмотру российского телевидения». Зарплата в переводе на наши деньги – около 70’000 рублей (ссылка).

Получается, в Латвии кому-то таки нужно просматривать российское ТВ, несмотря на все блокировки каналов и запреты. Да ещё и платят за это немалые для этой небогатой страны суммы.