 

Мнение: Как США обманули Евросоюз, вепонизация и 70 тысяч рублей за просмотр российского ТВ

30.11.2022, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Американцы устроили всё крайне искусно: от конфликта с Россией, от антироссийских санкций страдает прежде всего Европа, а не США. Алексей Николов, гендиректор телеканала RT, пишет (ссылка):
 
Удивление знакомых по бизнесу, у которых есть партнеры за границей, от внезапного открытия, что платежи в Европу-то заблокированы, поскольку страшные же санкции, известное дело; а вот до американских компаний, оказывается, деньги вполне себе доходят — давно стало общим местом. Собственно, удивляться люди уже перестали: просто отмечают для себя всякий раз, как же грамотно Америка поимела Евросоюз, заставив ввести санкции против России.

Причем проявляется это в самых разных областях — не только таких глобальных, как торговля энергоресурсами или финансовые трансакции.

Мы вот ищем сейчас обои для ремонта, и решили на старости лет не экономить — купить красивые. Приехали в выходные в специализированный магазин. Может, кто помнит, откуда несколько лет назад в основном привозили дорогие обои? Германия. Швеция. Бельгия. И так далее.

Приезжаем в магазин, ожидая увидеть картину запустения; уж во всяком случае, готовые к тому, что выбор будет из продукции Турции и Китая. Заходим — и обалдеваем: полки до потолка забиты альбомами с образцами, на любой вкус. Заказывайте, дорогие посетители, что угодно. Оплата вон там, в уголке.

Угадали, обои из какой страны неограниченно поставляются на российский рынок? Правильно: из США. Ну, и также есть английские — Брексит-то, оказывается, имеет свои плюсы.

А вы всё смеётесь — дедушка Байден, маразм… Да не так всё маразматично, как некоторым кажется. Напротив: сумели так выстроить комбинацию, что под мудрым руководством квалифицированного гинеколога Европа платит за политику, от которой выигрывает исключительно Америка. Надо быть объективным: респект.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):
 
Я, ув. друзья, позволил себе составить краткий список того, что, по версии передового мира, Россия “вепонизировала”, то есть “превратила-в-оружие”, в последние годы, итак:

1) Беженцев
2) Яд
3) Газ и нефть
4) Фейк-ньюс
5) Свободу слова
6) Зиму
8) Географию
9) Язык
10) Религию
11) Историю
12) Чеченцев
13) Бурят
14) Спорт
15) Культуру
16) Зерно
17) Удобрения
18) Отопление

В ближайшем будущем ожидается также вепонизация и превращение-в-оружие балета, котят, водки, гармони и лосося…

3. Вакансия в Латвии – «специалист по просмотру российского телевидения». Зарплата в переводе на наши деньги – около 70’000 рублей (ссылка).

Получается, в Латвии кому-то таки нужно просматривать российское ТВ, несмотря на все блокировки каналов и запреты. Да ещё и платят за это немалые для этой небогатой страны суммы.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01.22 / У Принки Чопры и Ника Джонаса родилась дочь: новые подробности

18.03.21 / Еще по одной: Кендалл и Кайли Дженнер пьют текилу и делают друг другу макияж

16.10.22 / Просто королева – Личное мнение

25.11.21 / Мнение: Тупик пропаганды

23.10.22 / Назло! – Личное мнение

16.01.22 / Врач Ричард Дауд назвал правила для снижения риска заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон»

25.08.22 / BFM TV – инфляция заставляет французов покупать продукты по акциям и есть меньше мяса и сыра

13.07.22 / Из-за плохой погоды более 43 000 туристов застряли на острове Фукуок

13.09.22 / Ида Галич, Светлана Бондарчук, Мария Миногарова и другие гости вечеринки LOVE REPUBLIC

09.02.22 / Туристический кэшбэк не поможет Смольному сохранить индустрию гостеприимства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика