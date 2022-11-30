 

Скандалы: «Родители хотели отдать дочь за богатого»

30.11.2022, 17:40, Разное
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Что известно о похищении невесты в Тамбове

В Тамбове 20-летний молодой человек вместе с родственниками похитил 18-летнюю девушку. Злоумышленники увезли несостоявшуюся невесту в Нижегородскую область. Через несколько дней ей удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы. Управление Следственного комитета по Тамбовской области возбудило уголовное дело против троих мужчин. Знакомый похищенной рассказал «Газете.Ru», что несостоявшийся жених сам пришел в полицию с повинной.

Похищение невесты

Видео похищения девушки появилось в Telegram-канале Baza. На кадрах видно, как к припаркованной белой машине из подъезда жилого дома выбегают два мужчины. В руках они несли женщину, которую погрузили в автомобиль.

Все это произошло на глазах у человека, который, оглядываясь, вошел в подъезд и не стал вмешиваться в происходящее. Через какое-то время появилось видео, как один из похитителей опять возвращается в дом, а навстречу ему из подъезда поспешно выходит женщина без куртки, практически бегом направляется к машине похитителей и исчезает за кадром.

Вскоре вернувшийся мужчина выбежал из подъезда с третьим похитителем. Они сели в машину и уехали.

На сайте МВД по Тамбову появилось сообщение, что все произошло 18 ноября. В тот же день в дежурную часть позвонили родственники 18-летней девушки и заявили о ее похищении.

«Трое неизвестных ворвались в квартиру на улице Покровской Тамбова и силой увезли девушку. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе МВД отметили, что на поиски девушки были «ориентированы все наружные службы полиции». Правоохранительные органы разослали ориентировки по всей области, а также в соседние регионы.

«Благодаря профессиональным действиям тамбовских сотрудников полиции в кратчайший срок личности подозреваемых в похищении девушки были установлены, один из них задержан, а двое других объявлены в федеральный розыск. Девушка не пострадала и уже находится дома», — рассказали в ведомстве.

Управление Следственного комитета по Тамбовской области возбудило уголовное дело по статье «похищение человека группой лиц по предварительному сговору».

«В совершении данного преступления подозреваются 20-летний молодой человек, его отец и старший брат», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, злоумышленники ворвались в квартиру, где проживали их знакомые, схватили девушку и увезли в Нижегородскую область.

«Через несколько дней потерпевшей удалось убежать от злоумышленников и обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Мотивом совершения преступления стал отказ родственников девушки выдать ее замуж за 20-летнего подозреваемого», — рассказали в следственном комитете.

Уточняется, что под стражу заключили именно неудавшегося жениха, а его отца и брата пока ищут. При этом в ведомстве не уточнили, причастна ли к похищению попавшая на видео женщина без куртки.

Погром в кафе

По информации Telegram-канала Baza, похищенную девушку зовут Белла Равоян. А увезли ее представители семьи Шамоянов.

«Оказалось, что незадолго до похищения девушка отказалась выходить замуж за 20-летнего Амика. Тогда он попросил помощи у брата Ало и отца Оганеса — вместе они не придумали ничего лучше, чем похитить невесту», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Shot также опубликовал видео, на котором, предположительно, отец похищенной девушки с ружьем врывается в кафе, которое, как утверждается, принадлежит Шамоянам.

Мужчина разгромил витрины прикладом ружья и все, до чего мог дотянуться, а также спрашивал двух испуганных сотрудников заведения, где находятся хозяева.

Затем напавший потребовал пропустить его в служебную подсобку. Сотрудники кафе, видя в его руках ружье, сразу выполнили требование. Осмотрев помещение и убедившись, что там никого нет, мужчина продолжил громить заведение.

При этом в сообщении канала не уточняется, когда именно произошел этот инцидент.

Дядя и племянница

Знакомый 18-летней Беллы рассказал «Газете.Ru», что Амик был влюблен в Беллу, поэтому решился на похищение.

«Отец Беллы подал заявление в полицию, и девушку назад вернули. Амик самостоятельно пошел, сдался в полицию. Вина, наверное, его была, что он похитил или для него похитили <…> Он очень сильно любил девушку, и он так решил. Я не знаю, что у него в голове творилось», — рассказал мужчина.

По его словам, Амик «был несостоятельным, а родители хотели свою дочку отдать за богатого». Он отметил, что Амик с Беллой — дальние родственники.

«Амика мама и бабушка Беллы — родные сестры. Они практически каждую неделю виделись в церкви. По словам Амика, у них с Беллой чувства есть друг к другу. Этого я не знаю наверняка», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что в традициях его народа есть такое явление, как похищение невесты. А Амик, по его словам, настаивает, что у них с Беллой была об этом договоренность.

Мария Шустрова

Оригинал материала: “Газета.ру”


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