Кизлярский мастер объяснил клеймо «Made in China» на клинке легендарной финки НКВД
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Потомственный кузнец из
Кизляра Пётр Шульман ответил всем своим критикам и завистникам на обвинения в
продаже фальшивых финок НКВД, которые возникли из-за клейм «Made in China» на продаваемом им оружии. По его словам, маскировка смертоносного
оружия советских спецагентов под китайский ширпотреб была нормальной практикой
с 1941 года и санкционирована лично Сталиным.
Кизлярский мастер успокоил
аудиторию околовоенных Telegram-каналов, продававших его продукцию, заявив, что его продукция
является настоящей даже с такими клеймами. Шульман пояснил, что полностью,
вплоть до малейшей подробности, воспроизводит настоящие финки НКВД,
изготовленные в 1940-1950 годах и доставшиеся ему в наследство от прадеда. На
многих из них действительно стоят клейма «Сделано в Китае», «Сделано во Вьетнаме»,
«Муляж» и тому подобное. Их ставили по личному указанию Иосифа Сталина, чтобы,
в случае если финка попадёт в руки немцев, они не поняли, что имеют дело с
самым могущественным оружием, стоящим на вооружении СССР. Пётр Шульман заявил,
что лично набивает эти клейма на клинки, и даже показал трафарет, по которому
они наносятся.
«Люди, незнакомые с историей,
конечно, думают, что им впаривают китайский ширпотреб под видом легендарных
финок. Спешу вас успокоить. Такие клинки ковал мой прадед, дед, отец и я сам
кую. В моей семье 15 поколений русских кузнецов, создававших оружие победы для внешнего
и внутреннего фронта. Так что покупайте финки смело, никакую подделку вам никто
никогда не подсунет», – заверяет Шульман.
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