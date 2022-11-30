Кизлярский мастер объяснил клеймо «Made in China» на клинке легендарной финки НКВД

Потомственный кузнец из

Кизляра Пётр Шульман ответил всем своим критикам и завистникам на обвинения в

продаже фальшивых финок НКВД, которые возникли из-за клейм «Made in China» на продаваемом им оружии. По его словам, маскировка смертоносного

оружия советских спецагентов под китайский ширпотреб была нормальной практикой

с 1941 года и санкционирована лично Сталиным.

Кизлярский мастер успокоил

аудиторию околовоенных Telegram-каналов, продававших его продукцию, заявив, что его продукция

является настоящей даже с такими клеймами. Шульман пояснил, что полностью,

вплоть до малейшей подробности, воспроизводит настоящие финки НКВД,

изготовленные в 1940-1950 годах и доставшиеся ему в наследство от прадеда. На

многих из них действительно стоят клейма «Сделано в Китае», «Сделано во Вьетнаме»,

«Муляж» и тому подобное. Их ставили по личному указанию Иосифа Сталина, чтобы,

в случае если финка попадёт в руки немцев, они не поняли, что имеют дело с

самым могущественным оружием, стоящим на вооружении СССР. Пётр Шульман заявил,

что лично набивает эти клейма на клинки, и даже показал трафарет, по которому

они наносятся.

«Люди, незнакомые с историей,

конечно, думают, что им впаривают китайский ширпотреб под видом легендарных

финок. Спешу вас успокоить. Такие клинки ковал мой прадед, дед, отец и я сам

кую. В моей семье 15 поколений русских кузнецов, создававших оружие победы для внешнего

и внутреннего фронта. Так что покупайте финки смело, никакую подделку вам никто

никогда не подсунет», – заверяет Шульман.

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