“Говнюк”: выпотрошенная Казанова кинула камень в упившегося любовника

Роман между

участниками “Фабрики звезд” Сати Казановой и Алексеем Кабановым хоть и

был коротким, но успел наделать много шума. Долгие годы душевно выпотрошенная

Казанова никак не комментировала свои отношения, но спустя 20 лет решилась на

откровения.

Ранее Алексей

Кабанов нелестным образом высказался о Сати Казановой. Он заявил, что именно

из-за репутации Казановой она так поздно вышла замуж, да еще и за иностранца. Такое

заявление заставило девушку резко ответить бывшему любовнику.

Во время интервью

с Лаурой Джугелией Сати Казанова кинула камень в Алексея Кабанова. По ее

словам, у мужчины были и продолжаются серьезные проблемы с алкоголем. Сати

считает, что хоть она и виновата перед Алексеем, этот факт не спасает упившегося

мужчину.

“Он говнюк.

Так делают только мелочные обиженные мальчики”, — комментирует поступок

Кабанова Казанова. Она уверена, что даже после завершения отношений нужно вести

себя достойно и сохранять честь.

Сати Казанова

добавила, что могла бы рассказать много неприятных деталей о личности Алексея

Кабанова. Но она не желает этого делать, потому что это мелочный поступок.