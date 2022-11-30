 

“Говнюк”: выпотрошенная Казанова кинула камень в упившегося любовника

30.11.2022, 17:10, Разное
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Роман между
участниками “Фабрики звезд” Сати Казановой и Алексеем Кабановым хоть и
был коротким, но успел наделать много шума. Долгие годы душевно выпотрошенная
Казанова никак не комментировала свои отношения, но спустя 20 лет решилась на
откровения.

Ранее Алексей
Кабанов нелестным образом высказался о Сати Казановой. Он заявил, что именно
из-за репутации Казановой она так поздно вышла замуж, да еще и за иностранца. Такое
заявление заставило девушку резко ответить бывшему любовнику.

Во время интервью
с Лаурой Джугелией Сати Казанова кинула камень в Алексея Кабанова. По ее
словам, у мужчины были и продолжаются серьезные проблемы с алкоголем. Сати
считает, что хоть она и виновата перед Алексеем, этот факт не спасает упившегося
мужчину.

“Он говнюк.
Так делают только мелочные обиженные мальчики”, — комментирует поступок
Кабанова Казанова. Она уверена, что даже после завершения отношений нужно вести
себя достойно и сохранять честь.

Сати Казанова
добавила, что могла бы рассказать много неприятных деталей о личности Алексея
Кабанова. Но она не желает этого делать, потому что это мелочный поступок.


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