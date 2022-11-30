 

Стало уроком: как Собчак подставила Басту

30.11.2022, 17:10, Разное
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Порой кажется, что у Ксении Собчак есть мнение на все. Нередко журналистка пытается навязать свою точку зрения, особенно в тех случаях, когда она чувствует себя максимально уверенно. Например, однажды телеведущая с уверенностью высказалась о пенсионной реформе и объяснила Басте, что та была необходима России.

В недавней беседе с Настей Ивлеевой в рамках шоу Agentshow 3.0 Василий рассказал, что, послушав Ксению, попал впросак, когда его во время пресс-конференции спросили о пенсионной реформы. Как признался Баста, он лишь повторил слова Собчак о том, что эта реформа неизбежна.

Если бы Собчак не навязала свое мнение Вакуленко, который о пенсии и не задумывается, тот, вполне возможно, не стал бы отвечать на провокационный вопрос журналистов и попытался бы уйти от ответа. Но получилось, что Ксения просто подставила “плавающего” в теме Василия. Это стало для него уроком.

“Это меня научило тому, что перед тем, как что-то говорить, нужно хорошо выучить тему, а не слушать Ксению Собчак”, – сказал музыкант.

Примечательно, что Ксения Собчак и Настю Ивлееву поставила в неудобное положение. В интервью, которое состоялось в прошлом году, блогерша не смогла ответить на ряд вопросов школьной программы, которые задала журналистка.


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