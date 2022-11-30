Филипп Киркоров, Алика Смехова, Маша Цигаль и другие гости премьеры фильма “Елки 9” в Москве

Накануне в Москве состоялась премьера девятой части новогодней комедии “Елки”. Мероприятие посетили как шоураннеры и исполнители главных ролей, так и звездные гости из мира кино, музыки и шоу-бизнеса, например, Филипп Киркоров с детьми (кстати, он же сыграл небольшую, но важную роль в ленте), Алика Смехова, Маша Цигаль, Елена Борщева, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Алена Водонаева, Юлия Савичева, Никита Тарасов и многие другие.

В российских кинотеатрах картина режиссеров Александра Лупашко и Сергея Наумова “Елки 9” появится уже 1 декабря.

Алика Смехова Маша Цигаль Филипп Киркоров с детьми Юлия Савичева Елена Борщева Никита Тарасов с женой Ирина Безрукова Алена Водонаева Александр Носик Рита Дакота с отцом и дочерью Родион Газманов Инна Любимова Иван и Анна Добронравовы Алена Чехова Екатерина Щербакова