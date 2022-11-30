 

Филипп Киркоров, Алика Смехова, Маша Цигаль и другие гости премьеры фильма “Елки 9” в Москве

30.11.2022, 16:50, Разное
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Накануне в Москве состоялась премьера девятой части новогодней комедии “Елки”. Мероприятие посетили как шоураннеры и исполнители главных ролей, так и звездные гости из мира кино, музыки и шоу-бизнеса, например, Филипп Киркоров с детьми (кстати, он же сыграл небольшую, но важную роль в ленте), Алика Смехова, Маша Цигаль, Елена Борщева, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Алена Водонаева, Юлия Савичева, Никита Тарасов и многие другие.

В российских кинотеатрах картина режиссеров Александра Лупашко и Сергея Наумова “Елки 9” появится уже 1 декабря.

Алика СмеховаМаша ЦигальФилипп Киркоров с детьмиЮлия СавичеваЕлена БорщеваНикита Тарасов с женойИрина БезруковаАлена ВодонаеваАлександр НосикРита Дакота с отцом и дочерьюРодион ГазмановИнна ЛюбимоваИван и Анна ДобронравовыАлена ЧеховаЕкатерина Щербакова


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