Старт сезона: Южная Корея открыла продажи на свои горнолыжные курорты

Турпоток из России в Корею вырос в среднем на 12,63% в год с 2017 по 2019 годы благодаря безвизовому режиму и разнообразным туристическим возможностям страны. Рекордный показатель был достигнут в 2019 году – 342 987 туристических визитов российских граждан в Корею, однако во время пандемии произошел существенный спад в связи карантинными ограничениями. В этом году вновь отмечается рост спроса южнокорейского направления как одного из доступных мест с большими туристическими возможностями в любой сезон.

Согласно опросу, проведенному организацией накануне старта сезона, 55% респондентов планируют горнолыжный отдых этой зимой. При этом 40% россиян предпочитают отдых на зарубежных горнолыжных курортах. Одним из популярных экзотических направлений, вошедших в топ-5 по результатам опроса, стала Южная Корея (по мнению 23% респондентов). В пятерку самых популярных горнолыжных курортов Кореи входят Альпенсия, HIGH1, Феникс парк, Vivaldi и Ёнпхён.

Горнолыжное направление Кореи относительно ново для российских туристов, однако имеет большие перспективы роста в связи с большой популярностью корейской культуры в России и большим интересом к корейскому туристическому направлению. Корейские горнолыжные курорты зарекомендовали себя в мире как одни из быстроразвивающихся резортов с разнообразными возможностями и высоким сервисом еще с Олимпиады в Пхёнчхане. В доковидный период около 450 000 туристов со всего мира ежегодно приезжали в Корею в зимний период, чтобы покататься и насладиться активным зимним отдыхом. Менеджер по маркетингу Московского представительства НОТК Екатерина Лопухина отмечает, что горнолыжная Корея — это премиальное направление для тех, кто имеет опыт спуска на других склонах и ищет новые курорты. Стоимость горнолыжных туров начинается от 150 000 без учета авиабилетов.

Курорты Кореи имеют удобную инфраструктуру, высокий уровень сервиса и широкий спектр услуг. Кроме того, 14 горнолыжных курортов расположены в 1–3 часах езды от Сеула, что делает их еще более доступными для посещения. Все склоны находятся вблизи различных туристических достопримечательностей. Поэтому, помимо активного спортивного отдыха, туристы всегда смогут насладиться национальным колоритом Кореи — прежде всего корейской кухней, которая известна разнообразием вкусов и полезным сочетанием ингредиентов. Так как курорты расположены в горах, можно также посетить близрасположенные храмы, чтобы погрузиться в культуру традиционной Кореи, поучаствовать в церемонии чаепития, заняться медитацией, сделать фонарики и т.д. По словам заместителя директора московского представительства Национальной организации туризма Кореи господина Ли Кёнмина, многие российские туристы заинтересованы в Корее как туристическом направлении зимой, рассчитывают заняться зимними видами спорта на красивой природе и открыть для себя новые развлечения.

Отмечается, что на сегодняшний день Южная Корея активно развивает туризм на государственном уровне. Постоянно проходят различные фестивали, конкурсы, акции и программы по привлечению туристов в страну. В этом году планируется активно развивать горнолыжное направление, поэтому будут предусмотрены интересные предложения для туристов от крупных горнолыжных курортов страны с началом сезона в конце декабря.

Из России в Корею можно добраться транзитными рейсами через третьи страны: Узбекистан, ОАЭ, Катар, Турцию или Казахстан. ПЦР для въезда в страну сдавать не нужно. Перед поездкой необходимо получить электронное разрешение на въезд — K-ETA, подготовку документов лучше начинать заблаговременно. Стоимость К-ETA составляет 10 000 вон (около 500 рублей по текущему курсу).

