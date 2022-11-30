Коса «Эльза» и хаотичный пучок: десять зимних причесок

Чтобы образ был гармоничным и завершенным, нужно сделать красивую и подходящую прическу. В зимнее время года вариантов укладок не меньше, чем летом, в жару. Рассматриваем самые эффектные и вдохновляемся идеями.

Пучки

Это универсальная прическа, поскольку она подходит обладательницам шевелюры любой длины. Вы можете сделать хаотичный пучок, собрав волосы на макушке. Зимой, чтобы уши не мерзли, используйте повязку или косынку: оберните ткань вокруг головы.

Стильно и лаконично сморится аккуратный нижний пучок. Вы также можете украсить его тканевой лентой.

Если есть желание сделать более сложную укладку и если вы знаете техники плетения косичек, то можете совместить сразу две прически.

Сначала сплетите по косичке из прядей по обе стороны от лица. Соберите все волосы с косичками сзади, сформируйте пучок. Таким образом косы будут украшать затылок.

Симпатично выглядит чуть небрежный пучок в виде большой петли из волос, зафиксированный вертикально.

Косы и другие варианты

Если у вас густые и длинные волосы, то эффектно будет смотреться прическа в виде косы «Эльза» (персонаж из популярного мультика «Холодное сердце»). Не прячьте косу под верхнюю одежду – дайте возможность окружающим полюбоваться укладкой.

Вы также можете сплести рыбий хвост, приподняв косичку так, чтобы получился «хвост дракона» (нечто наподобие ирокеза). Это прекрасный вариант для выхода в свет.

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Небрежные пучки, расположенные на макушке и в затылочной части, смотрятся мило и романтично.

Если вы не владеете техниками плетения или у вас не так много времени на укладку, тогда можете рассмотреть варианты попроще. С ними справятся даже новички в парикмахерском деле. Например, вы можете зачесать волосы назад и на висках зафиксировать заколками.

Можно сделать “мальвинку” сзади и украсить голову ободком.

Еще один простой вариант — это собрать волосы в хвост сзади и украсить бантиком (как показано на главном фото справа).