Скандалы: Секонд-бренд

Магазины начинают торговать подержанным люксом

В России набирает обороты новый бизнес – продажа подержанной электроники и поношенных люксовых товаров. Купить восстановленную брендовую вещь можно за 50–70% от её первоначальной стоимости. Что интересно: если раньше подобная «комиссионная торговля» процветала разве что на досках объявлений и в мелких магазинчиках no name, то сегодня в этот сегмент выходят крупные торговые сети.

Наибольшей популярностью пользуются восстановленные смартфоны. Показательный факт: если продажи новых устройств значительно сократились, то в сегменте восстановленных подержанных гаджетов, напротив, двукратный рост!

Здесь следует сделать небольшое пояснение: восстановление смартфонов существует уже достаточно давно. Так, официально восстановленные смартфоны Apple можно было купить в re:Store. Но тогда речь шла об устройствах, восстановленных самим производителем, который давал на них свою гарантию. Нынешний же рынок восстановленных гаджетов правильнее назвать рынком б/у устройств. Официальные производители никакого отношения к восстановлению устройств уже не имеют, приданием гаджетам товарного вида заняты сервисные центры самих ретейлеров, предоставляя при этом весьма ограниченную гарантию – на полгода.

Продажи восстановленных смартфонов в этом году запустили практически все крупные ретейлеры, помимо «М.Видео» и «Эльдорадо», такие гаджеты можно купить в «Мегафоне», «Связном» и МТС. А на днях даже логистическая компания СДЭК запустила платформу по продаже восстановленной электроники CDEK recommerce. Пока что в продаже в основном представлена продукция Apple и Samsung, но в перспективе обещают добавить также технику Huawei и Xiaomi.

Продавцы восстановленной техники, как правило, указывают три возможных состояния товара: новый, отличный, хороший. Например, «хорошее» состояние допускает наличие царапин, которых не будет видно при включённом дисплее, а также небольшие потёртости на корпусе. При «отличном» состоянии дефекты на дисплее отсутствуют, допускаются лишь «лёгкие микроцарапины». Соответственно различается и цена. Так, телефон Samsung Galaxy S10e на 128 GB в состоянии «как новый» обойдётся в 29 490 рублей, в «отличном» – 25 990 рублей, «хорошем» – 24 090. При этом совершенно новая модель продаётся за 49 990 рублей.

Торговля восстановленными товарами процветает не только на рынке электроники. Недавно в ЦУМе (!) открылся отдел, где можно купить подержанные вещи люксовых брендов с большой скидкой. Аналогичный раздел появился на маркеплейсах Lamoda и Яндекс.Маркет. Экономия выглядит весьма значительной: скажем, сумка Chanel в ресейле может стоить чуть меньше 200 тыс. рублей, при том, что цена новой вещи составит порядка 330 тысяч. Однако б/у состояние товара оказывается сильно заметным даже на рекламных фотографиях. Хотя объясняется это просто. «Зачастую вещи, которым 10–15 лет, гораздо качественнее тех, которые продаются сейчас. Допустим, сумки Chanel, которые изготавливали 15–20 лет назад, гораздо лучше тех, что бренд делает на данный момент. Эти сумки моментально затираются: поносил буквально два месяца, причём не каждый день, а углы уже стёрты. Те, что были 20 лет назад, и теперь продаются в винтажках, в великолепном состоянии, потому что другая выделка и кожа», – констатирует стилист Инна Комбарова.

Кстати, к восстановленным гаджетам вполне можно предъявить аналогичные претензии. Производители тех же смартфонов все последние 15 лет не только не скрывали, но и откровенно рекламировали то, что гаджет следует обновлять если не раз в полгода, то хотя бы раз в год. А уж купленный два-три сезона назад смартфон считался откровенным старьём. То же и производители бытовой техники, которые даже в официальном паспорте изделия в качестве максимального срока службы указывают всего пять-семь лет.

Так что если принять во внимание небольшой срок службы современных гаджетов, то 70-процентный дисконт за б/у гаджет, пусть и профессионально восстановленный, выглядит не такой уж и выгодной сделкой. А уж про кожаную сумку с «отбитыми» уголками за 200 тыс. рублей и говорить не приходится.

Кира Деливориа

Оригинал материала: “Наша Версия”