 

В России решили отрегулировать деятельность риелторов

30.11.2022, 15:47, Разное
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Продажа дома или квартиры – занятие довольно затратное по времени и энергии. Чтобы лишний раз не тратить их на общение с потенциальными клиентами, зачастую граждане обращается за помощью к риелторам. И здесь как повезет: далеко не всегда на рынке недвижимости попадаются честные и ответственные профессионалы, бывает, что приходится иметь дело с мошенниками.

Увы, но в России сегодня отсутствуют специальные правовые нормы, которые позволяли бы контролировать деятельность агентов по продаже недвижимости, а также минимизировать риски для участников сделок.

Подобного мнения придерживается депутат Госдумы РФ Иван Сухарев, который подготовил соответствующий законопроект. Копия документа и запроса на имя главы кабмина Михаила Мишустина имеется в распоряжении телеканала Russia Today.

Парламентарий указал в пояснительной записке, что оказание посреднических услуг на рынке недвижимости сегодня можно считать широко востребованной предпринимательской деятельностью. Поэтому, по его словам, для регулирования данной сферы требуется отдельный закон.

В частности, член ГД РФ предложил создать в России единый реестр риелторов, определить орган власти, который который займется регуляцией в данной сфере, а также также ввести систему обязательного страхования сделок по недвижимости. Об этом сообщает телеканал “360”.

Важно отметить, что сегодня власти нашей страны проводят активные меры по нормализации ситуации на рынке недвижимости. Так, в скором времени стоимость жилья может опуститься на 30%, утоняет телеканал “Царьград”.


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