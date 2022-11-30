“Он безумный”: Алферова высказалась о беспардонно вышвырнутом из родного дома Райхельгаузе

На протяжении 33-х сезонов художественным руководителем “Школы современной пьесы” был Иосиф Райхельгауз, этот театр, собственно, и основавший. Но столичный департамент культуры не продлил с ним контракт, и теперь на Неглинке управляет актер и режиссер Дмитрий Астрахан.

Ирину Алферова, которая служит здесь с 1993 года, начальственная рокировка просто убивает. “Это театр Иосифа Леонидовича, это он нашел здание еще в ту пору, когда тут была “Высшая школа” (перед войной сюда переехало издательство “Советская наука”, которое потом переименовали в “Высшую школу” – Прим. ред.), а мы по воскресеньям снимали большой зал и играли с Альбертом Филозовым спектакль “Пришел мужчина к женщине”, – вспоминает актриса. – Поэтому все, что произошло с Райхельгаузом – это несправедливо. Нельзя так поступить с человеком, который столько лет отдал этому театру! Наверное, это устроили не очень умные люди!”

“Он очень русский, несмотря на свое происхождение (родился в Одессе в еврейской семье – Прим. ред.), – продолжает актриса. – Он живет здесь и не хочет никуда уезжать! Я ним знакома с института – там весь курс был необыкновенный!”

“Он – не сдержанный, умный, талантливый, читающий, безумный, – характеризует теперь уже бывшего своего начальника Ирина Алферова. – Но он извиняется и все понимает. Какие-то его личные обиды никогда не выносились за стены театра. Надо было с ним поговорить, поругать его, но не выгонять!”