 

Мужьям разрешат брать кредиты от имени своих жён и распоряжаться их счетами в банках

30.11.2022, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Государственная дума приняла поправки в Семейный кодекс, которые уточняют права и обязанности супругов.

Мужчины, состоящие в зарегистрированном браке, теперь могут единолично распоряжаться всем имуществом и деньгами семьи, в том числе брать кредиты от имени своих жён и снимать средства с их банковских вкладов/

– Мужчина в нашей системе ценностей всегда был кормильцем, поэтому вполне логично, что он может решать, какие финансовые инструменты использовать. В любом случае по всем займам супруги должны платить поровну, в том числе и в случае развода, – заявил журналистам депутат Леонид Слуцкий.

При этом в поправке уточняется, что мужья не должны злоупотреблять правом распоряжаться финансами своих жён – средства, полученные в виде кредита или после закрытия депозита, должны быть потрачены исключительно на приобретение общесемейного имущества.

Для избежания конфликтов депутаты рекомендуют супругам использовать для контроля расходов специальные отечественные приложения для мобильных телефонов, которые позволяют фиксировать все траты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11.22 / Предвестник полной блокады Запада – Bloomberg о предупреждении «Газпрома» ограничить поставки в Молдавию

29.09.20 / «Глаза тьмы» – роман, в котором коронавирус Ухани предсказан еще 40 лет назад

26.04.22 / В “Термы” Александра Удодова едут за главным

23.05.21 / Новый кризис репликации: цитируется исследование, которое с меньшей вероятностью будет правдой.

08.10.20 / Белорусский тракторист разнёс милицейский участок из-за изъятого самогонного аппарата

20.11.20 / От косметики авторства Кьяры Ферраньи до шампуня от Ольги Рубец: бьюти-дайджест недели

17.07.22 / В Перми одобрено создание особой экономической зоны

04.02.22 / Как будто 2 разных человека: как макияж способен изменить внешность женщины и довести до слез радости

21.12.21 / СМИ: Три человека пострадали в ДТП с губернатором Кемеровской области

27.06.21 / На раковине можно приготовить ужин на всю семью: необычная идея для мангала (фото)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика