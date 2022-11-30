Мужьям разрешат брать кредиты от имени своих жён и распоряжаться их счетами в банках

Государственная дума приняла поправки в Семейный кодекс, которые уточняют права и обязанности супругов.

Мужчины, состоящие в зарегистрированном браке, теперь могут единолично распоряжаться всем имуществом и деньгами семьи, в том числе брать кредиты от имени своих жён и снимать средства с их банковских вкладов/

– Мужчина в нашей системе ценностей всегда был кормильцем, поэтому вполне логично, что он может решать, какие финансовые инструменты использовать. В любом случае по всем займам супруги должны платить поровну, в том числе и в случае развода, – заявил журналистам депутат Леонид Слуцкий.

При этом в поправке уточняется, что мужья не должны злоупотреблять правом распоряжаться финансами своих жён – средства, полученные в виде кредита или после закрытия депозита, должны быть потрачены исключительно на приобретение общесемейного имущества.

Для избежания конфликтов депутаты рекомендуют супругам использовать для контроля расходов специальные отечественные приложения для мобильных телефонов, которые позволяют фиксировать все траты.

—