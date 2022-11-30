Ксения Собчак, Юлианна Караулова, Саша Савельева и другие на открытии ювелирного шоурума Валерии Гай Германики

Гостей на входе переобували в стильные восточные домашние туфли, полы были устланы антикварными коврами ручной работы. В числе первых мероприятие посетила Ксения Собчак, приехавшая поздравить Валерию с открытием и забрать свой заказ, сделанный ранее – подвеску из белого золота с бриллиантами и изумрудом в форме сердца.

«Вообще я в восторге от того, как гости шоурума прониклись моей идеей интерьера и атмосферой шоурума. Как им зашли все концепции этого места. Я вижу неподдельный восторг и кайфую от этого! – рассказала Валерия. – Мы создавали пространство, где дамы могут расслабиться забыться, чувствовать себя как дома и в интимной обстановке выбирать себе украшения на любой бюджет».

Мероприятие посетили Юлианна Караулова, Анна Снаткина, Саша Савельева, Любовь Толкалина и другие знаменитости.

Любовь Толкалина Валерия Гай Германика Алла Михеева Анна Снаткина Ксения Собчак Ирина Безрукова Юлианна Караулова Александра Савельева Екатерина Стриженова Анна Цуканова-Котт