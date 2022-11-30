 

Женственность есть, просто она заблокирована. Как выдает себя женская энергия, которая была подавлена: 8 признаков

30.11.2022, 15:15, Разное
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Подавленная женственность наблюдается в результате неправильного или особенного воспитания в плане выбора стратегии. Она может появиться в связи с определенным образом сложившимися обстоятельствами, а также в результате собственного выбора представительницы прекрасного пола. О ее признаках пойдет речь в данной статье.

Признак слабости

Некоторые женщины искренне полагают, что женственность равна слабости, поэтому они всячески стараются скрыть свое женское начало. То есть они запрещают себе плакать, быть скромными и кроткими, проявлять так называемые девчачьи эмоции. Они также считают, что уступить и отойти в сторону, а также стараться быть бесконфликтными и соглашаться с оппонентами также нельзя, поскольку люди посчитают их слабыми и беспомощными. По этой же причине нельзя просить о помощи, поэтому надо постоянно себя контролировать, чтобы ни словом, ни жестом не выдать в себе женщину.

Трудоголизм

Есть женщины, которые не очень любят работать, и это не считается предосудительным. Если есть мужчина, который может позаботиться о благосостоянии, дама с удовольствием будет заниматься бытом и чувствовать себя вполне комфортно. Есть те, кто любит работать, но не уделяет этому жизненному аспекту практически все свое время. А есть настоящие женщины-трудоголики, которым больше ничего, кроме работы, не надо. Это может быть их выбором, особенностью характера или вынужденным занятием, поскольку что-то не сложилось в личной жизни и приходится заполнять эту пустоту обилием дел.

Перфекционизм

Нередко девочки вырастают перфекционистками, которых приучили обращать особое внимание на качество. Поскольку качественную работу надо выполнять долго и внимательно, ни на что больше не остается времени. Женщина забывает о себе, своей внешности, чувствах и эмоциях и всецело отдается своему делу.

Конкуренция и соперничество

Представительницы прекрасного пола иногда конкурируют, но это обычно касается борьбы за сердце мужчины (или мужчин, если речь идет о коллективе). Однако есть и те, для кого конкуренция и соперничество являются привлекательным моментом. Мужской склад ума и характера, привычки и интересы, которые совпадают с интересами парней, дают о себе знать, поэтому дама постоянно ищет тех, с кем можно посоревноваться. Ей неинтересно общаться на женские темы и непривлекательно жить спокойно и размеренно. Такой даме нужен драйв, постоянные соревнования и победы, а также проигрыши, поскольку они делают их сильнее.

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Наличие слабого партнера

Иногда представительницам прекрасного пола приходится подавлять свою женственность, хотя они не ставят перед собой такую задачу. При наличии рядом слабого мужчины женщина постепенно становится у руля вместо него, и постепенный переход и обмен обязанностями приводит к смене статусов. По сути, жена выполняет функции мужа, мама ведет себя как отец, и это явно прослеживается. Причем не только в плане материального обеспечения и решения проблем, но и поведения.

Например, женщина зарабатывает деньги и полностью содержит семью, решает серьезные проблемы, предусматривающие отстаивание интересов (в том числе и с мужчинами), а муж в это время находится дома, становится ранимым и обидчивым, всегда готовым расплакаться, даже если инициатива ссоры исходит от детей. Вот и получается, что женщина должна подавлять в себе начало и всерьез принимать смену ролей, точнее становится единственным и бессменным лидером.

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Воинственный настрой по отношению к представителям сильного пола

Не исключено, что девочка воспитывалась матерью-мужененавистницей или, наоборот, не хватало женского внимания, поэтому приходилось довольствоваться воспитанием отца, но она стала непримиримой к представителям сильного пола. Девушка никому из парней не верит, не находит с ними общего языка и может только конкурировать в стремлении победить. Не исключено, что она обижена за всех женщин, которых предали мужчины (сама испытала это на собственном опыте), поэтому предпочитает мстить и видит себя в образе амазонки.

Нежелание принимать, стремление отдавать

Умение принимать комплименты и подарки, быть кроткой и нежной, а также нуждающейся в периодической помощи и честно в этом признающейся, дано не всем представительницам прекрасного пола. Некоторые считают своей обязанностью быть жертвенной, поэтому готовы все отдать и очень боятся получить что-то взамен. Им кажется, что за желанием взять стоит обязательство долга, поэтому дамы всячески стараются не оказаться в списке должников. Перестроиться и изменить мировоззрение для них является крайне сложной задачей.

Пренебрежительное отношение к уходу за собой

Девочку не научили себя любить и за собой следить, она росла в окружении и мальчишек, ей были интересны их игры и увлечения. Поэтому у нее не выработалась привычка за собой следить и приводить внешность в порядок. Она искренне считает, что косметика и все средства по уходу созданы не для нее и что они вообще являются бесполезными. Также она полагает, что естественность и даже некая небрежность не поддаются осуждению, поскольку лично ей это нравится. Причем намного больше, чем усовершенствованная внешность, которая выглядит неестественно.


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