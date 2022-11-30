Скандалы: От Питера и до Рублевки

Спецслужбы заподозрили наличие миллиардных активов у сотрудника закупок ПАО «Газпром нефть»

За спиной у главы ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова начальник департамента закупок дирекции крупных проектов нефтяной компании может оказаться владельцем многомиллиардных активов в столичной коммерческой и питерской офисной недвижимости. Сомнительное имущество, вероятно приобретенное не без серых схем и откатов от подрядчиков и поставщиков, топ-менеджер компании Евгений Зыков, если верить телеграмм каналам, оформлял на безработных родителей-пенсионеров.

«Спецслужбы выявили миллиардные имущества сотрудника закупок ПАО «Газпром нефть», – сообщает сегодня телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ». Зыков Евгений Васильевич 12.10.1984 г.р. начальник департамента закупок Дирекции крупных проектов ПАО «Газпром нефть», якобы оформил на безработных родителей-пенсионеров имущество на несколько миллиардов рублей, приобретенных на сомнительные доходы от подрядчиков и поставщиков.

Если информация канала верна, то получается, что родители Евгения Зыкова в Москве оказались владельцами трех квартир на Нахимовском проспекте общей площадью 374,8 кв м., двух квартир на Садовнической набережной (291 кв. м.) и одной на Новочеремушкинской улице 56 кв м. В их собственности три помещения на Одесской улице в бизнес-центре «Лотос» суммарной площадью 720 квадратов. А еще четыре смежных участка домами в элитном поселке Николина гора на Рублевке с домом почти в 1000 квадратных метров. В Питере на них записаны квартира на Парадной улице и помещение на Гребном канале. За каждой квартирой в обязательном порядке закреплено машиноместо, а иногда и не одно, где припаркованы принадлежащие им же Мерседес Бенц, Порше Панамера, Ауди А6, Шкода Октавия и яхта…

Но яхта и гараж не совместимы, скажете вы. И будете правы. И тут самое интересное: получается, что владение пенсионеров Зыковых – торговый центр в Питере площадью свыше 14 тысяч квадратов на набережной Мартынова, 92. Это ТЦ «Морской яхт-клуб». Находится он в Петроградском районе Санкт-Петербурга. На территории клуба расположены: марина (стоянка яхт), рассчитанная на судна не более 35 метров, сервис по ремонту и обслуживанию катеров, яхт, малых плав средств. В клубе работает парусная школа для взрослых и детей, спортивная команда по парусному спорту, ресторан бизнес класса, бизнес-центр класса «А», который предлагает в аренду офисы с капитальным евроремонтом. Вот здесь и паркуется судно. Вы верите, что все это принадлежит пенсионерам? Мы тоже не верим.

До сих пор начальник департамента закупок Дирекции крупных проектов ПАО «Газпром нефть» Евгений Зыков в СМИ особенно не засветился. Разве, что в отдельных новостях с тех или иных профильных мероприятий, где выступал в качестве участника. Единственная скандальная новость, связанная с его участием, датирована 2015 годом. Тогда у 31-летнего топ-менеджера в Питере угнали новенький автомобиль стоимостью 5 млн. рублей. Топ-менеджер припарковал коричневый Porsche со столичными номерами на улице Восстания. Вернувшись, не нашел машину. По данным «Фонтанки», Евгений Зыков не проездил на автомобиле Porsche и месяца.

Возглавляя департамент закупок, топ-менеджер курирует все поставки и закупки нефтяной компании. А это, на минутку, 2,5 трлн. рублей в год. Примерно такие операционные расходы показала «Газпром нефть» по итогам прошлого года.

Все тендеры, конкурсы, поставщики идут через Зыкова, и именно он, получается , принимает непосредственное участие в подготовке их отбора. Непосредственным руководителем Зыкова является глава Дирекции крупных проектов ПАО Дмитрий Иванов.

За время работы в «Газпромнефти» Зыков мог стать обладателем миллиардного состояния. Не поэтому ли в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации человек похожий на него был замечен во Франции? Не он ли открывал счета, чтобы вывести из России деньги?

Злые языки говорят, что в ноябре Зыков летал в Эмираты. Какие вопросы он там решал в рабочее время? Не мог же он там присматривать себе квартиру или открывать счет в банке, ведь он работает практически в госкомпании. Может это был не Дубай, а Саратов, где проводился отбор новых поставщиков для нефтяной компании. «Судя по тому, что Зыков оформляет все на своих родителей и особо не скрывает своё состояние, он либо имеет сильных покровителей, либо он не достаточно развит, – говорит собеседник издания в следственных органах. – Ведь если сопоставить официальный доход его и родителей, то там не хватит даже на одну квартиру». По его словам, в настоящее время, судя по всему, проверяются факты вывода денежных средств под видом организации поставок.

Источник намекнул, что Зыкова могла подвести любовь к красивой жизни, клубам, алкоголю и вечеринкам, а также хвастовство своими финансовыми возможностями. Говорят, что Зыков любил сболтнуть лишнего, например то, что в следующем году Иванов якобы планирует уехать насовсем в Монако, где на ПМЖ и проживает его семья. Судя по всему, на кресло Иванова метит именно Зыков, о чем его начальник уже позаботился, пролоббировав это назначение. Вот, только состоится ли оно, если следствие раскроет все мутные схемы большой вопрос.

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Наша Версия”