 

Хватить работать за копейки: Газманов объявил о повышении своих гонораров в десять раз

30.11.2022, 14:23, Разное
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Многие артисты жалуются сегодня на то, что в этом году, в силу известных обстоятельств, очень мало работы – мол, и корпоративов нет, и городских мероприятий. Но пока одни перебиваются с воды на хлеб, другие покупают дополнительные кошельки и сейфы. Кажется, что таких хлебных времен еще не было!

“Работы – вал! – радуется 41-летний Газманов. – Хотя отменили городские праздники и я думал, что все, конец, но у нас появилось очень много запросов корпоративных, в том числе и выездных. Чему я, конечно, очень рад”.

Как говорят промоутеры, выездной гонорар сына Олега Газманова начинается сегодня от 300 тысяч рублей за концерт.

При этом, по словам певца, выступлений в разных городах у него так много, как никогда. “Заказов гораздо больше, чем в прошлый пандемийный год, – сообщил он. – Тогда по концертам был вообще провал! Но я не жаловался, потому что вместо выступлений мы записывали онлайн-поздравления”.

Кстати, сейчас Родион решил поднять на них расценки. “Прежде мы брали 7 тысяч рублей, а теперь подняли почти в десять раз расценки”, – заверил исполнитель.


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