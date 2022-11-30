 

Академик Хазин избран ректором РГСУ

30.11.2022, 14:23, Разное
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Хазин отметил, что РГСУ – учебное заведение с глубокими традициями и большими перспективами.

Он сообщил, что программа развития вуза на 2022-2027 годы предполагает реализацию ряда проактивных инициатив. Они сделают РГСУ одним из лидеров образовательного и научного процесса в России, подчеркнул академик.

Андрей Хазин исполняет обязанности ректора РГСУ с декабря 2021 года.

Он занимается исследованиями и преподаванием в области истории и искусствоведения. Академик является членом Геральдического совета при президенте РФ, лауреатом премии ЮНЕСКО.


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