 

В магазине Рив Гош в Санкт-Петербурге прошел HELLO! BEAUTY DAY

30.11.2022, 11:03, Разное
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Праздник начался выступлением солистов хореографического спектакля “Дом Бернарды” (организатор “Фламенкерия”), участников и победителей танцевальных конкурсов, звезд фламенко Наталии и Степана Прибытко. А около 13 часов дня состоялся паблик-ток, в котором приняли участие гимнастки, призеры Олимпийских игр Дина и Арина Аверины. Следующим к беседе подключился российский дизайнер Игорь Чапурин, давний друг РИВ ГОШ и HELLO! Беседы о красоте и уходе за собой – важная часть любого бьюти-дня.

В Петербурге на эту тему также общались певец Влад Соколовский и актриса Анна Котова-Дерябина, солист Мариинского театра, молодое дарование оперной сцены и участник «1 Сочинского фестиваля классической музыки» Клим Тихонов. Мастер-класс по макияжу провела визажист и преподаватель, бьюти-эксперт, ученица Патрика Демаршелье Ольга Петрова. Все гости праздника также могли получить консультацию таролога и астролога, а художник Эллина Тюрина писала портреты для желающих. 

Гостям дарили шоколад от Royal Forest – бренда продуктов здорового питания, также все покупатели получали игристое в подарок за покупку от 1500 рублей. А сотрудники кафе «Забыли сахар» приготовили для посетителей специальное меню. 

За музыкальную составляющую отвечали группа «Дорогой дневник», солистки которой представили новую песню «Мама», также выступили певицы То-Мá, Женя Любич и Катя IOWA.

Миссия РИВ ГОШ – вдохновлять и дарить красоту, поэтому такие праздники стали традицией и проходят регулярно в разных городах России. К ним не впервые с радостью присоединяется команда журнала HELLO! 

Эдгар Шабанов (РИВ ГОШ), Алла Духова, Владимир Помукчинский (HELLO!) Игорь ЧапуринВедущий мероприятия Костя BRAVO и Влад Соколовский То-МáВлад Соколовский Катя IOWAТо-МáКатя IOWA Женя ЛюбичАнна Котова-ДерябинаДина и Арина АвериныГруппа “Дорогой дневник” Группа “Дорогой дневник”Паблик-ток Дины и Арины АвериныхДина и Арина Аверины дают интервью телеканалу Fashion TVОльга ПетроваЭллина ТюринаДмитрий Ветошкин и Ирина ПоворознюкКлим ТихоновИрина ПоворознюкКостя BRAVO

 

Наталия и Степан ПрибыткоНаталия и Степан ПрибыткоКатерина НовосельцеваКлим Тихонов, Татьяна Антоновская и Дмитрий Дедух 


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