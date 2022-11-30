Каким будет трендовый маникюр декабря: особенности и новинки зимнего нейл-арта

Традиционно в осеннем сезоне преобладает маникюр в насыщенных глубоких оттенках: темно-коричневый, бордовый и т. д. Однако зима радует нас более жизнеутверждающим, ярким дизайном нейла-арта. Рассматриваем самые новые стильные тенденции декабря текущего года.

Френч наоборот

Классический традиционный французский маникюр предполагает покрытие основной части ногтевой пластины лаком нюдового оттенка, а кончика — белым лаком. А теперь попробуем сделать наоборот и сделать окантовку не на кончике, а в нижней части. Вот и получится оригинальный «перевернутый» френч.

Чтобы создать более праздничный и нарядный дизайн, за основу возьмите белый непрозрачный лак, а для окантовки внутри используйте золотистый блестящий лак.

Ледяная магия

Знаете ли вы, что следующий год будет годом Черного Водяного Кролика? Поскольку главенствующей будет стихия воды, значит, на праздник будет уместно сделать маникюр в синих тонах. Хорошая идея — покрыть часть ногтей синим, а часть — нюдовым лаком. На ногтях с нюдовым покрытием нарисовать красивые веточки с синими листочками (листиками могут быть приклеенные стразы).

50 оттенков серого

Хорошая идея — это покрыть ногти лаками одного цвета, но разных оттенков. Например, зимой будет уместен маникюр в серых оттенках. Самый светлый лак пусть будет максимально приближен к белому, а самый темный будет насыщенным серебристым металликом.

Чтобы не прорисовывать окантовки, контуры, какие-то мелкие детали, придерживайтесь нейл-арта в стиле минимализм. Каждый ноготь покройте лаком того или иного оттенка (если нужно, то в пару-тройку слоев). Наслаждайтесь результатом.

Если хотите, то по такому же принципу можете сделать маникюр в голубых или синих тонах.

Снежинки

Если вам импонирует именно зимняя тематика, возьмите на вооружение данную идею. “Фишка” этого нейл-арта заключается в том, чтобы нарисовать снежинки — мини-символы холодного сезона. Поскольку рисовать снежинки нужно лаком белого цвета, важно подобрать основу другого оттенка. Например, синюю или бежевую. Маникюр в нюдовых тонах со снежинками будет неброским и хорошо подойдет для работы, а для праздника больше будет уместен дизайн в синем цвете.

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Зеленый с блестками

Актуальными предстоящей зимой будут как матовые, так и глянцевые лаки. Бархатный маникюр не менее востребован, нежели блестящий. Если вам больше импонирует второй вариант, тогда можете взять за основу глянцевый лак насыщенного зеленого цвета. Для новогодней вечеринки или корпоратива добавьте декора в виде золотистых блесток. Нанесите немного блесток на основание одного из ногтей. Тогда у вас получится очень стильный дизайн.

Сверкающий белый

Зимой земля покрыта снегом, поэтому неудивительно, что белый цвет является актуальным в сфере моды и красоты. Стилисты призывают нас надевать белоснежные вещи, а мастера по нейл-арту — делать маникюр в таком цвете. Но согласитесь, что просто белые ногти — это немного скучно и банально.

Чтобы получить более нарядный и оригинальный дизайн, посыпьте сверху (на белый лак) блестки. Выделите один ноготь лаком серебристого оттенка металлик. Вот и получился привлекательный современный маникюр для выхода в свет.

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Королевская магия

Почему бы не объединить все трендовые цвета в контексте одного маникюра? Как думаете, что из этого выйдет? Очень оригинальный дизайн. Покройте разные ногти разными лаками: белого, синего цвета и оттенка металлик. С таким нейл-артом вам точно будет проще подобрать одежду для вечеринки.

В стиле барбикор

Если вам нравится создавать романтичные образы, тогда обратите внимание на маникюр в розовых оттенках. Чтобы адаптировать его под актуальные тренды, включите в дизайн другие модные тенденции. Например, тот же белый цвет и блестящий металлик. В результате получится розово-белый классический френч. Один ноготь будет выделяться лаком с блестками серебристого оттенка.

Абстракция

Если вам нравится нейл-арт с рисунками, то учтите, что в предстоящем сезоне в моде будет абстракция. Однако перебора быть не должно. Достаточно красиво оформить геометрическими фигурами только один ноготь, а остальные покрыть однотонным лаком.

Если хотите, то можете совместить лаки нескольких цветов, по аналогии с предыдущими вариантами. Не забудьте: один из лаком должен быть с блестками или с оттенком металлик, если речь идет о маникюре для торжества.