 

Маникюр в стиле бохо для выражения своей индивидуальности

30.11.2022, 12:50, Разное
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Наряду с агрессивным гламуром и минимализмом стиль бохо тоже постепенно входит в модные тренды. Он представляет собой симбиоз нищеты и роскоши. Приверженцы бохо любят сочетать практически несовместимые вещи. В данном стиле легко уживаются элементы разных направлений, эпох и культур. Поэтому бохо — это не какое-то модное ответвление, а полноценное мировоззрение, вроде хиппи.

Маникюр в стиле бохо

Эксперименты, творчество, свобода — все это является ярким выражением бохо. Помимо одежды, креативные задумки такого стиля приемлемы и в маникюре. Поэтому если философия бохо откликается в душе, то лучше начать не с изменения гардероба, а с своих ногтей. После маникюра сразу можно будет понять, насколько творческий хаос сочетается с собственной внешностью.

Важно не забывать про многослойность. Маникюр не стоит делать только в одной цветовой гамме. Стиль бохо предполагает наличие ярких жизнерадостных оттенков, огромного количества необычный узоров, разводов, росписей и других элементов.

Кстати, оформление ногтей в стиле бохо может стать отличным развлечением. К примеру, пригласить подруг, достать все лаки и устроить мини-вечеринку. Маникюр делается как себе, так и другим гостьям. А в конце вечера выбрать самый интересный и красивый дизайн.


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