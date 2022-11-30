В Тбилиси предупредили о «тяжелых провокациях» по отношению к Абхазии и Южной Осетии
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Депутат парламента Грузии от движения «Сила народа» Михаил Кавелашвили сообщил о подготовке радикальной оппозицией «тяжелых провокаций» по отношению к Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы получили информацию о том, что радикальная внепарламентская оппозиция и один из высоких представителей бывших властей готовят тяжелую провокацию на цхинвальском и абхазском направлениях», – сказал парламентарий журналистам.
«Цель провокации – дестабилизировать ситуацию в Грузии. – сказал он. – Данное заявление можно считать превенцией».
Михаил Кавелашвили призвал к соответствующей реакции на это его заявление.
Другие детали пока неизвестны.
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