 

В Тбилиси предупредили о «тяжелых провокациях» по отношению к Абхазии и Южной Осетии

30.11.2022, 13:18, Новости дня
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Депутат парламента Грузии от движения «Сила народа» Михаил Кавелашвили сообщил о подготовке радикальной оппозицией «тяжелых провокаций» по отношению к Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы получили информацию о том, что радикальная внепарламентская  оппозиция и один из высоких представителей бывших властей готовят тяжелую провокацию на цхинвальском и абхазском направлениях», – сказал парламентарий журналистам.

«Цель провокации – дестабилизировать ситуацию в Грузии. – сказал он. – Данное заявление можно считать превенцией».

Михаил Кавелашвили призвал к соответствующей реакции на это его заявление.

Другие детали пока неизвестны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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