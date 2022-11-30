В Ташкенте сообщили, что главы России и Узбекистана обсудили увеличение взаимодействия стран

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудил с российским лидером Владимиром Путиным во время телефонных переговоров дальнейшее увеличения взаимного сотрудничества двух стран, информирует пресс-служба узбекистанского лидера.

Согласно сообщению пресс-службы, лидеры РФ и Узбекистана стремятся укреплять отношения в сфере стратегического партнерства. В ближайшее время Путин и Мирзеев договорились поддерживать активные контакты для совместной работы на высшем уровне, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа.

Газета ВЗГЛЯД расписала три возможных сценария для работы нового объединения, состоящего из трех стран.

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