 

В Ташкенте сообщили, что главы России и Узбекистана обсудили увеличение взаимодействия стран

30.11.2022, 13:18, Новости дня
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудил с российским лидером Владимиром Путиным во время телефонных переговоров дальнейшее увеличения взаимного сотрудничества двух стран, информирует пресс-служба узбекистанского лидера.

Согласно сообщению пресс-службы, лидеры РФ и Узбекистана стремятся укреплять отношения в сфере стратегического партнерства. В ближайшее время Путин и Мирзеев договорились поддерживать активные контакты для совместной работы на высшем уровне, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа.

Газета ВЗГЛЯД расписала три возможных сценария для работы нового объединения, состоящего из трех стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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