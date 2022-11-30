 

Путин назвал социальные приоритеты России

30.11.2022, 13:18, Новости дня
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Базовые, стратегические социальные приоритеты РФ остаются неизменными, в центре внимания – семья, дети, здоровье и образование, сообщил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов.

В центре внимания, по словам Путина, «всегда будет семья, дети, человек, его здоровье и образование, его запросы, широкие возможности для самореализации», передает ТАСС.

Уверенное развитие России, по словам главы государства, заключается в первую очередь в новом качестве жизни в регионах.

Президент отметил, что планы по созданию новых социальных объектов в стране реализуются, несмотря на COVID-19 и другие действующие ограничения.

По словам Путина, открытые в среду соцобъекты – лишь небольшая часть той масштабной работы, которую власти провели в этом году, но их можно считать наглядным примером.

Путин выразил благодарность главам российских регионов, представителям социальной сферы, строителей за ввод важных объектов и пожелал всем дальнейших успехов.

Ранее Путин потребовал расселить людей из трущоб. Он также заявил, что в Кремле и правительстве будут обращать внимание на то, как власти Архангельской области выполняют обещания по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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