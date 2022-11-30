Во ФСИН рассказали, какие статьи помогут быстрее и эффективнее перезапустить карьеру

Отдел рекрутинга Федеральной службы исполнения наказаний провёл бесплатный семинар для соискателей, в ходе которого рассматривались наиболее быстрые и эффективные способы перезапустить свою карьеру.

Как показывает практика, на данный момент наиболее высокооплачиваемые и самые востребованные у работодателей специалисты – осуждённые по популярным статьям Уголовного кодекса 105, 111, 117, 131, 167, 205, 208, 215, 227, и особенно по ст. 354, 359. Традиционно высокие производственные риски для этих сотрудников компенсируются зарплатами, многократно превышающими средние по стране.

Ст. 138, 141, 142, 149 УК РФ – предлагается сезонная работа в отдельных регионах. Однако периодически происходит кратковременный повсеместный всплеск интереса к профильным специалистам. Если не упустить этот шанс, затем можно будет несколько лет не работать или даже стартовать новую карьеру с большими перспективами.

Ст. 159, 160, 172, 272, 273 УК РФ – на соискателей с такими навыками сохраняется стабильно высокий спрос в сфере телекоммуникационных услуг. Эта работа требует большой усидчивости и артистизма, но приносит хороший доход и чувство глубокого удовлетворения.

Ст. 117, 127 УК РФ – весьма узкие специальности, которые тем не менее щедро оплачиваются. В поисках возможностей для применения своих талантов специалисты могут провести годы, а необходимость постоянной практики усиливает риск вынужденного перерыва, однако всё с лихвой окупается при трудоустройстве.

По итогам семинара, представители ФСИН положительно оценили тенденции рынка труда в своей нише и спрогнозировали стремительное расширение горизонта возможностей для воспитанников системы.

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