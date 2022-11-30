 

Получателям пенсий на банковскую карту перечислят дополнительные деньги в декабре

30.11.2022, 13:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пенсионный эксперт Сергей Власов пояснил о ближайшем перечислении денег получателям пенсий на банковские карты в России. Дополнительные средства пожилые граждане получат уже в декабре текущего года, их размер будет зависеть от того, как пенсионер пользуется своим счетом.

Эксперт по начислению и выплате пенсий ПФ РФ Сергей Власов пояснил о выгодах, которые пожилые граждане страны могут получить уже в ближайшее время. Так, если, достигнув возраста и стажа для начисления пенсионного обеспечения, люди выбирают не почтовую доставку средств, а перевод денег на их банковскую карту, в декабре они смогут воспользоваться большими суммами, чем в предыдущих месяцах. Сергей Власов, консультирующий по вопросам пенсионного обеспечения в России, предлагает пожилым гражданам не спешить снимать средства со своих банковских счетов. Уже в ближайшее время, заверяет специалист, пенсионеры, которым назначаемые ПФ суммы не доставляются через почтовые отделения, получат дополнительные деньги.

Выгодные для получателей изменения вступят в силу уже с декабря 2023 года. По итогам всех 12 месяцев банки начисляют проценты на остаток суммы на счету. Эти деньги и будут зачислены на счет пенсионеров, в зависимости от размера оставшегося баланса будет увеличиваться и выплата пожилым. Стоит отметить, что такие выплаты по годовым результатам осуществляют практически все банковские учреждения. Однако не каждый пенсионер в Российской Федерации знает о начислении процентов, и поэтому не все замечают свою выгоду от размещения пенсионных сумм на банковских счетах. Между тем, доходность от капитализации остатков на счету присутствует в условиях не только депозитов, но и дебетовых карточек. Средства перечисляются с 1 числа следующего месяца, а значит, россияне, которым пенсии начисляют на счет в банке, смогут воспользоваться дополнительной выгодой в январе.

Есть для российских пенсионеров и спецпредложения от определенных банков. Так, ВТБ, выпускающий карты «Мир», запустил отдельную программу для пенсионеров. По ней остаток индексируется сразу на восемь процентов годовых, причем делает это уже в первый месяц после получения пластиковой карты. Далее доходы от поступления выплат снижаются вдвое, но и четыре процента тоже будут существенным дополнением к общей сумме пенсии. «Тинькофф» же и вовсе обязуется перечислять по десять процентов и делать это на протяжение всего года. Но для этого нужно, чтобы получатель пенсии привлек в банк еще одного пенсионера. В любом случае, независимо от выбора банка, лучше не снимать всю пенсию сразу, тогда по остаткам на счету можно получить надбавку в зависимости от объемов финансов на карте.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01.22 / Володин прокомментировал намерение США ввести санкции против Путина

16.12.21 / Скандалы: «Судья на миллион» потеряла неприкосновенность

05.03.22 / «С грустью и прискорбием сообщаем…»

22.12.21 / Россиянам запретят использовать пиротехнику в новогоднюю ночь

07.09.22 / Мнение: Остановка Большого адронного коллайдера, страдания Бельгии и волна энергетических протестов

14.09.22 / Госдума одобрила дистанционную продажу рецептурных препаратов

30.09.22 / В Москве в автомобиле взорвался газ

29.09.21 / Обувь на платформе, чулки-ботильоны и не только: модные модели сезона осень-зима 2021-2022

07.11.22 / Инфлюенсер Белла Порч разводится с мужем после четырех лет тайного брака

16.04.22 / Мнение: О последнем гвозде в крышку гроба…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика