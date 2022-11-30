Получателям пенсий на банковскую карту перечислят дополнительные деньги в декабре

Пенсионный эксперт Сергей Власов пояснил о ближайшем перечислении денег получателям пенсий на банковские карты в России. Дополнительные средства пожилые граждане получат уже в декабре текущего года, их размер будет зависеть от того, как пенсионер пользуется своим счетом.

Эксперт по начислению и выплате пенсий ПФ РФ Сергей Власов пояснил о выгодах, которые пожилые граждане страны могут получить уже в ближайшее время. Так, если, достигнув возраста и стажа для начисления пенсионного обеспечения, люди выбирают не почтовую доставку средств, а перевод денег на их банковскую карту, в декабре они смогут воспользоваться большими суммами, чем в предыдущих месяцах. Сергей Власов, консультирующий по вопросам пенсионного обеспечения в России, предлагает пожилым гражданам не спешить снимать средства со своих банковских счетов. Уже в ближайшее время, заверяет специалист, пенсионеры, которым назначаемые ПФ суммы не доставляются через почтовые отделения, получат дополнительные деньги.

Выгодные для получателей изменения вступят в силу уже с декабря 2023 года. По итогам всех 12 месяцев банки начисляют проценты на остаток суммы на счету. Эти деньги и будут зачислены на счет пенсионеров, в зависимости от размера оставшегося баланса будет увеличиваться и выплата пожилым. Стоит отметить, что такие выплаты по годовым результатам осуществляют практически все банковские учреждения. Однако не каждый пенсионер в Российской Федерации знает о начислении процентов, и поэтому не все замечают свою выгоду от размещения пенсионных сумм на банковских счетах. Между тем, доходность от капитализации остатков на счету присутствует в условиях не только депозитов, но и дебетовых карточек. Средства перечисляются с 1 числа следующего месяца, а значит, россияне, которым пенсии начисляют на счет в банке, смогут воспользоваться дополнительной выгодой в январе.

Есть для российских пенсионеров и спецпредложения от определенных банков. Так, ВТБ, выпускающий карты «Мир», запустил отдельную программу для пенсионеров. По ней остаток индексируется сразу на восемь процентов годовых, причем делает это уже в первый месяц после получения пластиковой карты. Далее доходы от поступления выплат снижаются вдвое, но и четыре процента тоже будут существенным дополнением к общей сумме пенсии. «Тинькофф» же и вовсе обязуется перечислять по десять процентов и делать это на протяжение всего года. Но для этого нужно, чтобы получатель пенсии привлек в банк еще одного пенсионера. В любом случае, независимо от выбора банка, лучше не снимать всю пенсию сразу, тогда по остаткам на счету можно получить надбавку в зависимости от объемов финансов на карте.