 

Дети мобилизованных получат билеты на “Елку мэра Москвы”

30.11.2022, 13:00, Разное
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Приглашения от мэра столицы Сергея Собянина получили более 42 тысяч ребят. Все они отличились в учебе, стали лауреатами олимпиад, конкурсов и премий правительства Москвы.

Также приглашения направлены ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто остался без попечения родителей.

Дети из семей мобилизованных тоже побывают на мероприятиях.

На волшебном экспрессе ребята направятся навстречу чудесам и сказкам. Состав заберет их в фойе на праздничном вокзале. Детей встретят Дед Мороз и Снегурочка.

Героями новогоднего спектакля станут Алиса, ее родители и бабушка. Они окажутся в сказочном пространстве. Зрители узнают, какие чудеса можно совершать, проявляя доброту и заботу о близких.

Гостей ждут встречи с известными персонажам фильмов и мультфильмов, карнавал елочных игрушек, сказочная карусель, мастер-классы, игровые зоны и многое другое.

Напомним, что с 1 по 16 декабря в Москве пройдут увлекательные предновогодние мероприятия для семей мобилизованных. Для них приготовили насыщенную программу: мастер-классы, игры, квесты, фотосессии и дегустации лакомств.

Мероприятия пройдут в Центре поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Ознакомиться с программой можно на сайте центра.


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