Купила сыну жилье в Испании, а сама осталась в полном одиночестве: как живет Людмила Полякова

Людмила Полякова по праву считается популярной и узнаваемой актрисой. Она знакома зрителям по фильмам “Хозяйка детского дома”, “Прощание с Матерой” и многим другим картинам. У Людмилы Петровны по-прежнему много поклонников, но не все знают, как она живет за пределами экранов. К сожалению, ее личную жизнь нельзя назвать счастливой.

Людмила Полякова появилась на свет в 1939 году и выросла в бедной семье. После школы будущая артистка окончила секретарские курсы и начала работать, даже не мечтая об актерской карьере. Однако все изменилось, когда ей попалось объявление о наборе студентов в театральный вуз. Полякова решила попытать счастья и успешно прошла отбор в Щепкинское училище.

После получения диплома Людмила Полякова полностью посвятила себя работе на сцене. А в 1967-м, когда актрисе исполнилось уже 28 лет, она дебютировала и на экранах. Вскоре артистка начала активно сниматься, однако настоящая слава пришла к ней не сразу. Она покорила зрителей и стала звездой лишь в 80-е, снявшись в мелодраме “Хозяйка детского дома” вместе с Натальей Гундаревой.

Первую большую любовь артистка встретила еще в студенческие годы. Ее возлюбленным, а затем и супругом, стал однокурсник Василий Бочкарев. Брак оказался счастливым, но продлился всего несколько лет. Основной причиной развода послужило отсутствие у пары наследников.

Во второй раз Людмила Полякова связала себя узами брака с летчиком. В этом союзе актрисе наконец удалось стать мамой. Сын Иван появился на свет, когда артистке было уже 35 лет. К сожалению, прибавление не смогло скрепить союз. Из-за плотных графиков работы супруги часто были порознь и в итоге отдалились друг от друга.

После двух разводов в жизни Людмилы Петровны были бурные романы, но замуж в третий раз она так и не вышла. Единственной отдушиной звезды стал сын. Когда наследник вырос, Полякова продала дачу и купила ему квартиру в Барселоне. Теперь Иван живет в Испании вместе с семьей, а актриса периодически наведывается к ним в гости.

Многие поклонники жалеют артистку, которая осталась в полном одиночестве. Однако сама Полякова давно привыкла жить одна и чувствует себя комфортно. В свои 83 года Людмила Петровна продолжает активно работать и часто путешествует по миру.