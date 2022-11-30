 

Меган Маркл объяснила, почему перестала смотреть любимый сериал “Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллз”

30.11.2022, 12:40, Разное
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В минувший вторник в эфире нового выпуска авторского подкаста “Архетипы” 41-летняя Меган Маркл беседовала с исполнительным продюсером сериала “Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллз” Энди Коэном. Герцогиня призналась, что это ее любимое шоу на телевидении, однако она перестала его смотреть, поскольку в ее жизни и без того “хватает драмы”.

Хорошо, я скажу тебе правду. Я перестала смотреть “Домохозяек”, когда в моей жизни появилась своя драма, – призналась она, судя по всему, имея в виду свои натянутые отношения с королевской семьей Великобритании. – Однако почти все мои друзья до сих пор смотрят его. Это потому, что для них это развлечение, для них это забавно.

Также герцогиня Сассекская задалась вопросом: помогает ли франшиза созданию правильного женского образа, или же, наоборот, мешает ему.

Дает ли это шоу женщинам возможность быть теми, кто они есть? Сложными, вызывающими, смешными, глупыми? Или же такая франшиза, как “Домохозяйки”, лишь подпитывает стереотипы, создавая карикатуры на женщин?

Напомним, что в предыдущем выпуске “Архетипов” Меган беседовала с американской колумнисткой и автором “Секса в большом городе” Кэндес Бушнелл. Эпизод был посвящен “свободе и самореализации, которые можно обрести, живя вне ярлыков, навязанных обществом”. 

Собственный подкаст Меган Маркл запустила в августе этого года при поддержке стриминговой платформы Spotify. Среди гостей герцогини уже были теннисистка Серена Уильямс, певица Мэрайя Кери, светская львица Пэрис Хилтон и другие знаменитости.


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