 

Сэмюэл Л. Джексон раскритиковал высказывания Квентина Тарантино об актерах киновселенной Marvel

30.11.2022, 12:40, Разное
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73-летний Сэмюэл Л. Джексон дал редкое интервью изданию The View, в котором встал на защиту актеров, играющих супергероев в киновселенной Marvel. Джексон раскритиковал недавние противоречивые заявления своего коллеги и друга, режиссера Квентина Тарантино, относительно профессиональных навыков звезд фантастических фильмов.

Нужны специальные актеры, чтобы играть именно таких персонажей, а признаком звездности всегда было сидение на заднице? О чем мы говорим? – возмутился Джексон. – Для меня не составляет большого труда принять, что, по-видимому, эти актеры — кинозвезды. Чедвик Боузман из “Черной пантеры”. Вы не можете опровергнуть тот факт, что он — кинозвезда.

Кадр из фильма “Омерзительная восьмерка”

Отметим, что ранее Квентин Тарантино заявил:

Частью голливудского чуда является то, что у нас есть все эти актеры, ставшие знаменитыми, играя таких персонажей. Но они не кинозвезды. Верно?

Отметим, что и сам Сэмюэл Л. Джексон работал с Marvel. Актер сыграл Ника Фьюри в двух частях “Железного человека” , “Торе”, “Мстителях”, “Человеке-пауке” и других. Среди прочих ярких работ Джексона — “Кодекс киллера”, “Шафт”, “Омерзительная восьмерка” и “Джанго освобожденный”. 

Сэмюэл Л. Джексон в роли Ника Фьюри


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