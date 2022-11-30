Кадры с исхудавшим из-за рака Александром Пономаренко напугало поклонников

В Сети появились кадры с Александром Пономаренко, которому в 2021 году диагностировали рак. Поклонников напугал внешний вид исхудавшего комика, однако сам артист старается держаться и думать позитивно.

Братья Пономаренко приобрели популярность еще в начале 2000-х годов, начав карьеру в шоу Петросяна «Кривое зеркало». Комики стали частыми гостями самых разнообразных юмористических программ. При том, что они близнецы, Александр считается старше Валерия. Однако в последнее время дуэт несколько сбавил обороты в гастрольном графике. В прошлом году стало известно, что артисту диагностировали онкозаболевание. С тех пор он долгое время не появлялся на публичных мероприятиях.

При этом, как сообщали СМИ, долгое время Александр Пономаренко не признавался в этом партнеру по сцене. О раке юморист пояснил только супруге, Валерий Пономаренко и их мать о недуге долгое время не знали. Пытаясь вылечиться от опасного недуга, селебрити увеличил дозы принимаемых медикаментов. Однако такая методика привела к побочным явлениям, у артиста не только начали болеть нижние конечности, но и возникли язвы на руках. Медики даже диагностировали у шоумена предгангренное состояние.

Сейчас в интернете стали доступны кадры с изображением Александра Пономаренко. На них видно, как кумир миллионов изменился внешне и существенно потерял в весе. О раке сам юморист узнал случайно, когда сразу после одного из концертов он потерял сознание. Медики, госпитализировавшие звезду, после обследования поставили диагноз – злокачественная опухоль желудка. На данный момент Пономаренко прошел десять курсов химиотерапии, которая должна заглушить развитие клеток рака. Однако пока лечение не принесло существенных результатов, при этом звезда потерял десятки килограммов, и сейчас масса его тела составляет не более 57 килограммов.

При этом комик старается не падать духом и не винить судьбу в таком драматическом повороте. Александра Пономаренко всюду сопровождает и помогает супруга, иногда она даже кормит любимого с ложечки. Не забывают о коллеге и друзья по сцене, Юрий Гальцев, Владимир Винокур и Геннадий Хазанов. Желают скорейшего выздоровления кумиру и его многочисленные поклонники, как в России, так и в ближнем зарубежье.