Дженнифер Ждун – Личное мнение

Я не знаю, что случилось с адекватной (как мне казалось) Лопес, но чем дальше в лес, тем больше она несёт пурги.

«Главное послание нового альбома: настоящая любовь существует… Это особенно важно, если вы, как я порой, думаете, что потеряли надежду, почти сдались. Любовь существует, она может длиться вечно, и это правда», — выдала о наболевшем Дженнифер.



Как долго я тебя ждала. А ты — меня. Фото: Соцсети

Со слов Лопес дело было так: 20 лет назад она потеряла надежду, чуть было не умерла от горя, когда отменилась свадьба, а потом ждала всю жизнь и наконец получило желаемое.

Какой вывод напрашивается?

Да странный вывод, как на мой взгляд.

То есть, в молодости вы встречаете человека. Потом он или даже вы сами оказываетесь не тем. Расстаётесь, живёте дальше. Выходите замуж, рожаете, работаете, но всё время думаете о том, с кем свадьба не состоялась.

И вот — о, чудо! — воссоединение.

«Это не просто хеппи-энд, это даже для голливудского кино было бы слишком нереально — ведь никто не поверил бы в такое», — продолжает нести Лопес.

Чо, серьёзно? Вот именно так нужно? Чтобы вместо продолжения жизни, выстраивания новых и здоровых отношений, все вдруг начали идеализировать бывшую любовь, надеясь на счастливый конец?

Мы всё равно будем вместе!

При этом, глядя на лицо Бена, я как-то не очень верю в его неземную любовь. Он просто устал и ему уже почти всё равно, с кем женихаться. Лишь бы не трогали.

В общем, очень странную модель жизни предлагает Дженнифер. Жди всю жизнь свою любовь и дождёшься. Нет — во-первых, не дождёшься, а во-вторых, и ждать не надо.

Жить надо. Любить надо — человека, а не выдуманный образ из прошлого. Не страдать, а ловить каждый момент. Не печально вздыхать, а кричать от счастья. Да это же очевидно!

А вы вспоминаете свою «великую любовь» всей жизни? Есть такая? Ждёте втайне, что закончится всё как у Лопес? Только честно!

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