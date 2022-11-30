 

“Мир разделился на до и после”: Стало известно о смерти Филиппа Киркорова

30.11.2022, 11:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

То грызня с Наргиз Закировой и Викой Боней, то видео, на котором артист бьет букетом некого мужчину, то его съемки в пародии на “Иронии судьбы”, которые уже, по данным “Царьграда”, успела раскритиковать вдова Эльдара Рязанова. В общем, очень насыщенная жизнь была у Филиппа Киркорова.

Кажется, что за свою длинную карьеру в шоу-бизнесе певец пережил очень много: и взлеты, и падения, и критику, и одобрение. В одном из последних интервью экс-супруг Аллы Пугачевой признался, что все эти события закалили его характер. Причем настолько, что будущее его уже не страшит.

По его мнению, за последнее время жизнь людей очень сильно изменилась, и это нельзя не заметить.

“Мир разделился на до и после. Прежним мир не будет. А каким он будет новый, знает только всевышний”, – сказал Филипп Киркоров.

Впрочем, по признанию поп-короля, будущее его ничуть не страшит. Примерно так же он относится и к тому, что его жизнь не вечна. К слову, конца, который однажды наступит, артист не боится. При этом он надеется, что случится это не скоро – певец полагает, что доживет до возраста своего 90-летнего отца.

“Столько я отмерил себе. Доживу до его возраста и буду счастливым человеком. А вообще, сколько даст, столько и даст”, – приводит слова Филиппа Киркорова Пятый канал, благодаря которым стало известно о том, как относится к своей смерти артист.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08.22 / Скандалы: Продать и убежать…

07.06.22 / Скандалы: Безвыходное вложение

08.02.21 / Милонов потребовал убрать из учебников упоминания о Писистрате и Гей-Люссаке

06.08.22 / Приходят энергия, креатив и чувство радости: почему уединение – самый эффективный регулятор настроения

01.02.22 / Замужем за перспективным – Личное мнение

17.07.20 / “А там ещё немного – и Прованс”: Тина Кунаки на показе Jacquemus в пшеничном поле

16.06.22 / Скандалы: Петербургский вуз заказал услуги по «кибергигиене» на полмиллиарда рублей

02.09.21 / Скандалы: Никита Белых не сходит с этапа

17.02.21 / Больше цвета: дочь Мадонны Лурдес Леон в рекламной кампании весенней коллекции Marc Jacobs

03.01.22 / Ученые увидели связь между накоплением микропластика и воспалительными заболеваниями кишечника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика