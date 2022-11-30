“Препятствуют им”: бизнесмен Пригожин рассказал, как предприятия мешают добровольцам проходить подготовку на базах ЧВК “Вагнер”

“Будьте добры, для того чтобы не пришлось публичить названия ваших предприятий, имена и фамилии директоров и других руководящих сотрудников, препятствующих добровольцам-ополченцам в получении отпуска на обучение, прекратите безобразничать и дайте возможность им подготовиться к возможной попытке вторжения противника на территорию России”, — сказано в заявлении.

Ранее Евгений Пригожин отказался от помощи бойцам ЧВК “Вагнера”, мотивировав это тем, что она куда более нужна ополченцам и добровольцам.