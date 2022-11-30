 

«Сухость декабря» – в России стартует месячник трезвости

30.11.2022, 11:33, Разное
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Согласно распоряжению правительства России от 27 сентября 2022 года «О проведении в Российской Федерации месячника трезвости» с 1 по 30 декабря по всей стране будет ограничена продажа алкогольных напитков.

В этот период планируется провести сотни просветительских и научных мероприятий. Инициаторы назвали это месячником «Сухость декабря».

– 30 дней мы будем рассказывать гражданам о последствиях алкоголизма для здоровья. По оценкам специалистов, по итогам мы увидим снижение потребления крепких напитков в три-пять раз, – обещает замминистра здравоохранения Всеволод Голубев.

Во время месячника трезвости в России будет ограничена реализация алкоголя в магазинах и заведениях общественного питания. Например, москвичи смогут приобрести крепкие напитки только с 12 до 20 часов, а на территории Бурятии их продажа будет полностью приостановлена.

О поддержке «Сухости декабря» заявили крупнейшие российские компании и СМИ. В социальных сетях Вконтакте и Одноклассники 1 декабря стартует акция #ЯСУХОЙ – пользователи смогут рассказать о своём опыте отказа от алкоголя и стать участниками розыгрыша ценных призов. На федеральных телеканалах каждый день будут демонстрироваться документальные фильмы о вреде чрезмерного употребления алкоголя и тематическая социальная реклама.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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