После брексита с европейских прилавков исчезло более 40% разновидностей британских товаров

За 15 месяцев после выхода Великобритании из ЕС в январе 2021 года предприятия Соединённого Королевства перестали экспортировать в страны Европы до 42% разновидностей товаров из-за бюрократических проволочек, пишет The Independent. Как отмечает издание, сокращения коснулись всех отраслей, но прежде всего пострадали малые предприятия.



АР

Более 40% товаров, которые Великобритания до брексита экспортировала в ЕС, исчезли с европейских прилавков после выхода страны из союза, пишет The Independent со ссылкой на исследование Центра процветания бизнеса при Астонском университете.

Экономисты, попытавшиеся оценить последствия брексита для Соединённого Королевства, в опубликованном в понедельник исследовании предупредили, что новые бюрократические препятствия отталкивают экспортёров в огромных масштабах. По их словам, экспортный разрыв «скорее расширился, чем сократился» за год действия новой торговой системы.

«Мы обнаружили, что из-за Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией последняя испытала значительное сокращение торговых возможностей в плане разновидностей товаров, экспортируемых в ЕС», — заявили авторы исследования.

По их оценкам, за 15 месяцев после января 2021 года исчезло до 42% разновидностей товаров, которые ранее экспортировались в ЕС. Это в долгосрочной перспективе негативно отразится на экономике Великобритании, так как разрушит «канал для будущего роста экспорта и нанесёт ущерб и без того слабой производительности» страны.

Как напоминает издание, по условиям сделки по брекситу с ЕС, британские экспортёры должны заполнять массу новых документов и выполнять множество бюрократических процедур, чтобы иметь возможность экспортировать продукцию на континент. Будучи членом ЕС, Великобритания входила в единый рынок и таможенный союз и была освобождена от этих требований, имея привилегированный доступ к европейским рынкам, и наоборот.

Авторы исследования утверждают, что с европейских прилавков исчезли британские товары, которые в основном имеют низкую экспортную стоимость. Тем не менее изменение договорённостей затронуло практически все отрасли. Так, в прошлом году многие британские рыбаки первыми прекратили экспорт на континент из-за бюрократических проволочек. Но за ними быстро последовали и другие предприятия.

Одним из британских брендов, значительно сокративших свой ассортимент в Европе, стал Marks & Spencers, который в прошлом году объявил о закрытии 11 французских магазинов. Ретейлер сослался на проблемы с поставками свежих и охлаждённых продуктов, вызванные новыми торговыми соглашениями. Многие британские модные бренды, например Simon Carter и Joules, также объявили о прекращении поставок на континент в связи с новыми трудностями.

Однако больше всего пострадали именно малые предприятия, пишет The Independent. В прошлом году в федерации малого бизнеса заявили, что семь из десяти фирм, экспортирующих товары в Европу, столкнулись с проблемами, а почти каждая четвёртая фирма вообще приостановила экспорт.