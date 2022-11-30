 

На фоне новых ковидных антирекордов Германия ведёт переговоры о передаче Китаю вакцины BioNTech

30.11.2022, 11:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Германия может предложить Китаю помощь в борьбе с коронавирусом и передать ему вакцины BioNTech на фоне рекордного уровня заболеваемости в стране, пишет Der Spiegel. Официальный представитель правительства Германии подтвердил, что Берлин находится в тесном контакте с Пекином по вопросу применения западной вакцины. Ранее страны достигли договорённости об использовании вакцины в Китае для проживающих там иностранцев.


AP

Китай продолжает бороться с пандемией коронавируса и из-за своей жёсткой политики нулевой терпимости к COVID-19 и переживает крупнейшую за последние десятилетия волну протестов населения, пишет Der Spiegel. Германия может предложить помощь в борьбе с коронавирусом и передать Китаю вакцины BioNTech.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт и представитель министерства здравоохранения подтвердили, что Берлин находится в тесном контакте с Пекином по вопросу использования вакцины BioNTech. В то же время в Германии «очень внимательно следят» за протестами в Китае против правительственной стратегии нулевой терпимости к коронавирусу, отметил Хебештрайт.

В ходе визита канцлера Германии Олафа Шольца в Пекин стороны достигли договорённости об использовании вакцины BioNTech в Китае по крайней мере для проживающих там иностранцев. Компания BioNTech пока никак не прокомментировала ход переговоров. 

Руководство Китая придерживается строгой стратегии нулевой терпимости к коронавирусу и с начала пандемии изолирует целые города. Несмотря на жёсткие меры, Китай в настоящее время страдает от самой тяжёлой волны заболеваемости почти за три года пандемии. В понедельник государственная комиссия КНР по здравоохранению сообщила о рекордном уровне заболеваемости в стране: за сутки было зарегистрировано около 40 тыс. новых случаев заражения.

Жители Китая протестуют против жёстких ограничений. Полиция производит массовые задержания демонстрантов, также, по всей видимости, был арестован иностранный журналист.

Китаю срочно требуется широкомасштабная прививочная кампания, считает немецкий эпидемиолог Тимо Ульрихс. «Прежде всего руководству страны следует предоставить населению самые лучшие вакцины, доступные в настоящее время, независимо от идеологии», — подчеркнул Ульрихс. Таковыми, по его словам, являются западные мРНК-вакцины, адаптированные к новым штаммам. «Китаю придётся переступить через себя», — считает эксперт.

После проведения прививочной кампании, которая в первую очередь должна быть направлена на пациентов из группы риска, по истечении нескольких месяцев властям следует приступить к постепенному ослаблению строгих мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Радикальный отход от текущей стратегии с немедленным прекращением всех мер был бы «контрпродуктивным и опасным», подчёркивает Ульрихс. «Вирус ударит по населению, у которого почти нет иммунной защиты от него», — считает эпидемиолог. Следствием этого станет массовое заражение, перегрузка системы здравоохранения и множество смертей и госпитализаций, передаёт Der Spiegel.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12.21 / Власти Камчатского края отменили QR-коды

12.07.22 / Мнение: О контрударе Путина по Европе. Это надо видеть!

15.09.22 / Экс-посол Франции при ООН – доминирование Запада закончилось — с Путиным пора договариваться

31.05.22 / NTD – на стройплощадке в Мексике нашли древний город майя

26.12.21 / Пост президента Украины может занять глава офиса Зеленского – журналист Гордон

26.12.20 / Уволенный продавец «Детского мира» открыл огонь по коллегам из игрушечного ружья

03.05.22 / Обувь разного цвета и веселый жакет-баллон: семь неординарных стритстайл-комплектов для весеннего настроения

07.10.22 / “С Аллой Пугачевой”: ищущая поддержки Собчак внезапно умотала за бугор

14.06.22 / Шольц заговорил о вывозе украинского зерна «дедовским способом»

25.01.22 / Победители “Евровидения” группа Måneskin отменила концерты в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика