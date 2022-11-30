Ким Кардашьян и Канье Уэст официально завершили развод

Спустя почти два года Ким Кардашьян и Канье Уэст, которые некогда считались одной из самых ярких и стильных селебрити-пар, завершили раздел имущества — об этом сообщает американский таблоид Page Six. По слухам, Канье всячески пытался тормозить процесс в надежде вернуть расположение бывшей супруги, однако Ким осталась непреклонна.

В распоряжение журналистов TMZ попали подробности соглашения экс-супругов, по которому Ким будет ежемесячно получать 200 тысяч долларов в качестве алиментов на 4-х общих детей. Известно, что Канье и Ким договорились о совместной опеке. Также рэпер передал Кардашьян право собственности на дом стоимостью 4,5 миллиона долларов в Южной Калифорнии, который приобрел уже после разрыва с женой. Кроме того, Ким остается поместье в Хидден-Хиллс стоимостью 60 миллионов долларов и дом в Айдахо, а Канье отойдут дом в Малибу, ранчо в Вайоминге, 300 акров земли в Калифорнии, дом в Бельгии, а также дом в Чикаго, где он вырос.

Отметим, что в конце октября Канье Уэст нанял адвоката Джонни Деппа и заявил, что до сих пор считает себя мужем Ким Кардашьян. Помимо этого за последние месяцы рэпер сделал еще массу спорных заявлений. Сначала он появился на показе Yeezy Gap Engineered by Balenciaga в теперь уже печально известном лонгсливе с лозунгом “White Lives Matter”, а в начале месяца его аккаунт заблокировали за антисемитизм. В ноябре из-за его скандального поведения с Уэстом расторгли контракты бренды Balenciaga, Adidas и другие.

Напомним, что после разрыва с Ким Кардашьян в 2021 году Канье Уэст весьма непостоянен в отношениях. С начала года он уже сменил несколько возлюбленных. Сначала он встречался с 32-летней моделью и актрисой Джулией Фокс, затем в жизни рэпера появилась 24-летняя модель Чейни Джонс, которую фанаты артиста назвали точной копией Ким. А уже в июне на премьере фильма “Топ Ган: Мэверик” c Томом Крузом Уэст был в компании новой подруги — fashion-инфлюенсера Моники Корган. Впрочем, продолжения этот роман, если он вообще имел место быть, так и не получил. Также рэперу приписывали отношения с супермоделями Кэндис Свейнпол и Ириной Шейк.

В отличие от экс-супруга Ким оказалась более сдержанной по части романтических историй. Она девять месяцев встречалась с комиком Питом Дэвидсоном. Они расстались в августе этого года.