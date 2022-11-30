 

Вин Дизель почтил память Пола Уокера в девятую годовщину его смерти

30.11.2022, 11:15, Разное
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Звезда “Форсажа” Пол Уокер ушел из жизни 9 лет назад, навсегда оставив след в сердцах зрителей и голливудских коллег. Так, брутальный Вин Дизель ежегодно вспоминает товарища в день его смерти, и этот раз не стал исключением. В минувший вторник 55-летний актер вышел на связь с подписчиками и опубликовал кадр из легендарного боевика, сопроводив ее трогательным посланием к покойному другу.  

Девять лет… Люблю тебя и скучаю по тебе, – написал Дизель.

В сентябре Вин Дизель воссоединился с 23-летней дочерью Пола Уокера Мидоу на свадьбе коллеги по “Форсажу” Джорданы Брюстер (актриса вышла замуж во второй раз). Кстати, после вечеринки Джордана и ее новоиспеченный супруг Мейсон Морфит отдали дань уважения Полу Уокеру и уехали домой на знаменитом синем Acura Integra. Именно на этом культовом авто в фильме “Форсаж” катались Мия Торетто (Брюстер) и ее экранный муж Брайан О’Коннор (Уокер). 

Символично, что Пол Уокер погиб в 2013 году в автомобильной катастрофе. Актер успел сняться в шестой части легендарного боевика, а уже в следующем эпизоде его образ воссоздали с помощью компьютерной графики и дублеров, которыми выступили его братья Калеб и Коди.

Джордана Брюстер и Пол УокерВин Дизель, Мидоу Уокер, Лудакрис


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