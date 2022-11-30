Яркий румянец от мороза: как сделать трендовый зимний макияж

Зима диктует свои требования к макияжу, а мода постоянно меняется, поэтому приходится пересматривать свои взгляды на красоту. Если недавно в холодное время года мы старались выглядеть как можно более «загорелыми», но теперь холодный макияж становится новой целью.

Веяния нового сезона

Макияж часто отражает нашу окружающую действительность, именно поэтому с наступлением зимы тренд на яркие щечки стал более актуальным.

Теперь девушки выбирают более холодные розовые оттенки, которые имитируют румянец на коже после долгого пребывания на морозе.

Румяна являются основным акцентом.

Как создать зимний образ

Это несложно, получится и у новичка:

Во-первых, нанесите румяна высоко на щеки и слегка промокните обмахните кистью нос. Но убедитесь, что вы используете холодный оттенок румян. Нанесите розовый цвет на центр губ, а также на самые верхние и нижние линии губ для размытого холодного эффекта. На центр век нанесите светоотражающие тени.

Чтобы сделать все возможное, представьте, что снег начал сползать со лба и оседать на кончиках ваших ресниц, придавая сияние.

Эта техника также может уменьшить количество шагов макияжа, так как здесь нет контурирования или бронзирования.

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Советы и рекомендации

Для начала потребуется нанести легкую, сияющую основу. Проведите румянами прямо по верхней части щеки — от висков к яблочкам щек — и продолжайте проводить кистью до кончика носа.

Новый тренд требует наносить румяна без особых стеснений. Но создайте цвет, убедившись, что он действительно хорошо сочетается с кожей, используя круговые движения, чтобы получить размытый, естественный результат. А теперь финальный штрих, возьмите кисть с остатками румян и проведите ими по верхней губе.

На губы лучше наносить что-то с легким блеском и полупрозрачное. Блеск может для этих целей работать отлично. Нанесите его на центр губ и растушуйте пальцем, немного заходя за контур. Не беспокойтесь об идеальной линии губ, так как в этом образе главное — мягкость.