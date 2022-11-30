 

Мнение: Медведев и НАТО

30.11.2022, 10:54, Разное
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Медведева НАТО беспокоит. И он требует распустить НАТО.

Так и написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем в своем Telegram-канале: «…начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней. При этом в странах НАТО проживает не более 12 процентов населения планеты.
Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование».


Отсюда

А через 20 минут Медведев добавил P. S.  к своему требованию о роспуске НАТО, в котором назвал НАТО импотентами.


отсюда

Задумался, если НАТО – это сборище импотентов, зачем требовать роспуска этой организации? Кому могут мешать импотенты?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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