Мнение: Медведев и НАТО
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Медведева НАТО беспокоит. И он требует распустить НАТО.
Так и написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем в своем Telegram-канале: «…начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней. При этом в странах НАТО проживает не более 12 процентов населения планеты.
Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование».
Отсюда
А через 20 минут Медведев добавил P. S. к своему требованию о роспуске НАТО, в котором назвал НАТО импотентами.
отсюда
Задумался, если НАТО – это сборище импотентов, зачем требовать роспуска этой организации? Кому могут мешать импотенты?
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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