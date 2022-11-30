Академик РАХ Хазин избран ректором РГСУ
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Академик Российской академии художеств (РАХ) Андрей Хазин избран ректором Российского государственного социального университета.
Такое решение принято 29 ноября на конференции работников и обучающихся РГСУ. Кандидатуру Андрея Хазина поддержали три четверти делегатов конференции.
Хазин отметил, что РГСУ – это вуз с глубокими традициями и большими перспективами. «В соответствии с программой развития университета на 2022-2027 годы нам предстоит реализовать ряд проактивных инициатив, которые выведут РГСУ в число лидеров образовательного и научного процесса в РФ Буду рад внести свой вклад в эту деятельность», – сказал он.
Андрей Хазин – ученый-историк, искусствовед, педагог, академик РАХ, член Геральдического Совета при президенте России, лауреат премии ЮНЕСКО. С декабря 2021 года исполняет обязанности ректора РГСУ.
В начале августа ректора РГСУ Наталью Починок отстранили от должности после жалоб студентов.
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