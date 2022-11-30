Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты
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Совфед на заседании принял решение досрочно освободить Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, сенаторы приняли соответствующее постановление.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Кудрин перейдет на работу в Яндекс.
Напомним, глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что после 25 лет работы в госсекторе подал в отставку.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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