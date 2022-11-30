Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты

Совфед на заседании принял решение досрочно освободить Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, сенаторы приняли соответствующее постановление.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Кудрин перейдет на работу в Яндекс.

Напомним, глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что после 25 лет работы в госсекторе подал в отставку.

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