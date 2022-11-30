Стало известно об освобождении поселка Курдюмовка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Он заявил, что «Курдюмовка теперь наша», передает ТАСС.

Накануне от украинских военных освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также заявлял, что Угледар будет освобожден «совсем скоро», что откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск.

—