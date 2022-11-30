Стало известно об освобождении поселка Курдюмовка в ДНР
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Российские военные освободили населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Он заявил, что «Курдюмовка теперь наша», передает ТАСС.
Накануне от украинских военных освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка.
Врио главы ДНР Денис Пушилин также заявлял, что Угледар будет освобожден «совсем скоро», что откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет