 

Стало известно об освобождении поселка Курдюмовка в ДНР

30.11.2022, 10:30, Новости дня
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Российские военные освободили населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Он заявил, что «Курдюмовка теперь наша», передает ТАСС.

Накануне от украинских военных освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также заявлял, что Угледар будет освобожден «совсем скоро», что откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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