Мнение: Об Украине во мгле… Вместо света — луч надежды?



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Чем живёт сейчас #Украина, погружаясь в холод и темноту?

Сто лет назад в Харькове появилась на свет небольшая, 98 страниц, книжка британского фантаста Герберта Уэллса «Россия во мгле». Побывав в Москве за два года до того, маститый автор был настолько шокирован переменами, которые за шесть лет, с 1914 года, произошли с огромной и процветающей страной, что немедля взялся за перо.

В наши дни во мрак погрузилась #Украина. До сих пор, спустя неделю после недавней порции российских ударов, в её энергосистеме сохраняется 30%-й дефицит мощностей. В стране повреждены все крупные ТЭС и ГЭС. Отключения продолжаются во многих украинских городах. Но за сухими цифрами и казёнными словами — #жизнь сотен тысяч и даже миллионов людей. Как сейчас, в преддверии зимы, живут и выживают украинцы в тылу, пока их родные там, на «передовой»?

Если кратко, всё сложно.

Обычные жители теперь тратят целый день на то, на что он раньше потратили бы час. Утром надо проснуться пораньше и занять очередь в ближайший супермаркет: перебои есть уже то с хлебом, то с крупами, то с бутилированной водой. Потом нужно найти мобильную связь и почитать новости. Потом нужно найти воду — как питьевую, так и техническую — и принести её. Это — общее для всех, невзирая на географию.

Но единая беда и сплачивает людей. В Херсоне, например, жители частных домов или подъездов многоэтажек вместе скидываются на бензин для генераторов, чтобы появилось электричество. Топливо берут в канистры на АЗС. Просто соседи в довоенное время сейчас образовали настоящее комьюнити. Один на улице разводит костер и готовит на всех чай, второй отстоял очередь за гуманитарной помощью и принес что-то для супа. Третий помогает собирать ветки и доски для костра. В частном секторе у многих есть водяные скважины. Их подключают к генераторам – и их хозяева в течение часа или двух просто раздают всем воду, чтобы соседи не искали её по всему городу и не тащили на себе несколько километров.

«Освобождённый» город пострадал, пожалуй, больше всех, несмотря на то, что был занят «без единого выстрела». Но и в соседнем Николаеве ситуация лишь немногим лучше. Город переполнен. Проблнемы есть и с мобильной связью, и со светом. Многие вспоминают, как детские страшилки начинались со слов «в тёмном-тёмном городе, по тёмной-тёмной улице…» А теперь видят, что она сейчас про Николаев. Наугад останавливаешь маршрутное такси, выходишь из него и оказываешься в полнейшей темноте. Только когда глаз привыкнет, начинаешь различать огромные серые коробки жилых домов. Лишь в редких окнах горят свечи. Здесь люди привыкли к светомаскировке и, даже если свет есть, они знают, что включать его может быть опасно. Плюс в городе огромные проблемы с водой. Прежде Николаев получал ее из Днепра, но сейчас российские военные, вероятно, «перерезали» трубу.

Во далёком от линии боевых действий Львове ситуация напрямую зависит от того, где находится тот или иной дом. В одних есть всё привычное, в других ни воды, ни света. Транспорт ходит с перебоями, особенно железнодорожный. Поезд до Киева в понедельник ушёл на три часа позже, а пришёл с опозданием на шесть с половиной часов, потому что сделал крюк через Хмельницкий и Винницу.

В Киеве ситуация разная. На станции метро «Золотые ворота» — всё в огнях. А вот Подол — район в историческом центре Киева — абсолютно тёмный. В Печерском районе может оказаться так, что в одной половине многоквартирного дома свет есть, а в другой нет. Оболонь же (район на противоположном от центра берегу Днепра) — абсолютно тёмная. Троллейбусы не ходят, люди подсвечивают себе дорогу фонариками с телефонов. Если кто-то гуляет с собакой, то у нее на ошейнике тоже фонарик.

В смысле бытовых удобств в затемнённых районах — пустыня: света нет, связи нет, отопление тоже отключили. Но если запереться всем в одной комнате и одеться потеплее, то ночью терпимо. Вода есть, и чем ниже этаж, тем лучше она идёт. Проблему темноты в квартирах многие решают новогодними гирляндами, которые работают на батарейках и неделю держат свет. Но сейчас их уже практически нет в продаже. На киевском вокзале свет есть, работает «Макдональдс», но туда огромная очередь. В метро тоже есть и свет, и связь. Люди заряжают телефоны, кто-то просто сидит на ступеньках с ноутбуком и работает. А футболом в Катаре горожане интересуются намного больше, чем прогнозами на тему, когда у Путина закончатся ракеты: морально большинство уже готовы к тому, что это всё надолго, но #победа всё равно уже близка.

Тем временем украинский президент Владимир #Зеленский публично обещает, что до конца года потери российской армии достигнут 100 тысяч человек. Он также оценил объём средств на восстановление страны в 1 трлн долл. (это примерно десять текущих годовых ВВП Украины) и предложил странам-партнёрам скидываться взять определённые города и области под шефство. Тоже очень «согревающая» мечта.

Ну можно ли всерьёз рассчитывать «победить» такой народ?

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