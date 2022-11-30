 

Эксперт рассказал правду об экономии заряда смартфона за счет черных обоев

30.11.2022, 10:18, Разное
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Заведующий кафедрой “Интеллектуальные системы информационной безопасности” Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов пояснил правду о влиянии обоев на заряд смартфона. В Сети часто сообщают о возможности сберечь энергию аккумулятора, используя черный цвет рабочего стола.

Среди полезных советов по максимально функциональному использованию смартфонов в интернете можно встретить и лайфхаки об экономии заряда. Так, многие обозреватели технологий заверяют, что выбор черных обоев даст возможность тратить меньше энергии на освещение экрана, а значит и аккумулятор потребуется подключать к электропитанию значительно позже. IT-эксперт Шамиль Магомедов подтвердил данную версию блогеров, однако срабатывает этом метод не всегда.

Прежде всего, нужно обращать внимание на тип самого дисплея, так, в TFT-экранах независимо от выбранного цвета обоев и темы каждый пиксель подсвечивается вместе с остальными. В таком случае выбор черного цвета для темы и рабочего стола не спасет смартфон от быстрой разрядки. Совсем другая ситуация с устройствами, оснащенными OLED-панелями. В такой модификации каждый пиксель получает свет независимо от других, потому при отображении черной гаммы эти составные экрана просто выключаются, не потребляя энергию.

Такая же ситуация и у AMOLED-версий, которые стали следующим шагом в развитии дисплеев для смартфонов. Согласно проведенным тестам относительно скорости потери энергии при разных сценариях использования экрана, черные обои и темы позволяют продлевать время работы аппарата на 20-30 процентов. Тип панели экрана своего смартфона можно узнать в характеристиках устройства или посмотреть в интернете.
Дополнительным плюсом черного фона является его положительное влияние на зрение. С ним глаза меньше устают, кроме того, пользователю проще сосредоточиться на работе.


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