 

Завещание не оставила: как будет разделено имущество после смерти Борщевой

30.11.2022, 10:10, Разное
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У 41-летней Елены подрастает двое детей – 15-летняя Марта и 7-летняя Ума. Но делать на них завещание и избавлять впоследствии от тяжб за имущество, актриса не спешит.

“Мои близкие столкнулись с несовершенством нашей юридической и судебной системы, – вздыхает Елена. – И это приводит к тому, что завещание в нашей стране просто не работает!” Она знает, что даже оформленная при помощи нотариуса воля часто нарушается и оспаривается.

По этой причине Борщева отказалась составлять
письменный документ, в котором указывается, каким образом и между кем нужно распределить собственность после ее смерти. “Не платите всем этим нотариусам и юристам, которые составляют завещания, – призывает она. – Все эти завещания – полная фигня! Все равно имущество потом поделят так, как и вы и не желали даже может”.

А вот Наталия Гулькина только и завещанию доверяет. “Все, что было, я уже давно отписала детям, – рассказала певица. – Завещание я составила еще десять лет назад. Просто считаю, что в нашем мире ни от чего не застрахован. И, садясь в любой транспорт, нет никаких гарантий, что ты вернешься назад или доедешь до места. Поэтому я не хочу, чтобы мои дети потом дрались за наследство – просто отписала каждом по квартире”.


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