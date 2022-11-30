Жизнь в Эрмитаже: у меркантильной Волочковой протекла крыша

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова становится героем, а точнее антигероем скандалов с завидным постоянством. Неоднозначное поведение бывшей звездной балерины вызывает много вопросов, но она всегда может за себя постоять.

Вот и на сей раз бывшая прима Большого театра решила судиться с управляющей компанией, на которую возложила ответственность за испорченное дорогостоящее имущество. Речь идет о квартире в Петербурге.

Дело в том, что у Анастасии Волочковой протекла крыша. В смысле, вода проникла в жилище и, по словам артистки, испортила комнаты. К слову, квартира звезды русского балета больше смахивает на музей. Ее площадь – порядка двух сотен квадратных метров.

Танцовщица подчеркнула в интервью телеканалу “360”, что росписью потолков в ее “дворце” занималась художники из Эрмитажа. Возможно, балерине искренне нравился царский размах главного музея Петербурга.

Однако она редко появлялась в своей квартире, хотя, как уверяет, 20 лет исправно платила за коммунальные услуги, которыми не пользовалась. По данным телеканала “Царьград”, Анастасия Волочкова уверена, что вину за потом несет ТСЖ, которое и руководит всеми коммунальными работами в доме.

В интервью Пятому каналу меркантильная артистка отметила, что оценивает причиненный ущерб в три с половиной миллиона рублей. После потопа люксовым апартаментам потребовался серьезный ремонт. Кстати, квартиру Анастасия Волочкова получила в подарок от предпринимателя Сулеймана Керимова.