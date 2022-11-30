Полковник Макгрегор – было бы логично прекратить конфликт на Украине и признать поражение — но Байден на это не пойдёт

Американское руководство должно как можно скорее прекратить боевые действия на Украине и признать, что ему так и не удалось прижать Россию к стенке, — однако администрация президента США Джо Байдена ни за что этого не сделает, считает американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Как отметил отставной офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, такая позиция связана с тем, что Америка пострадала от последствий санкций против Москвы куда меньше, чем Европа.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Нам нужно со всем этим завязывать, пока положение дел не стало в разы хуже, — но готовности к этому нет. А всё дело в том, что, хотя мы и несём экономические потери от многочисленных последствий наших собственных санкций, которые нанесли больше урона нам, чем России, этот вред для нас всё равно оказался скромным.

Кто по-настоящему несёт потери, так это европейцы — их экономика сейчас переживает серьёзные трудности, как вам расскажет любой, кто хоть иногда смотрит новости бизнеса.

Положить всему этому конец и признать поражение — вот, что было бы логично сделать с нашей стороны. Мы ставили на то, что сможем запугать Россию, загнать её в угол, из которого она не выбралась бы, что её удастся изолировать — но ничего этого мы сделать не сумели, да и вообще это изначально было нереально.

Но если вы настоятельно посоветуете Байдену, его советникам и прочим членам президентской администрации наконец уже сделать это, они в ответ скажут, что вы сошли с ума и что мы всё это признавать не станем.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2022 года.